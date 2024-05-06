МЗС України зробив жорстку заяву щодо «інавгурації» Путіна

Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ і закликає світ не визнавати результати російських псевдовиборів.

МЗС назвав Путіна нелегітимним президентом

МЗС зазначає, що церемонія введення Путіна на посаду є спробою російської влади створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим — на диктатуру.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Відомство нагадало, що в ході так званих березневих «виборів» РФ порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Йдеться насамперед про Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. Поширити

Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами та шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Росії, акцентує міністерство.

На думку МЗС України, такі дії РФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки й спричиняє численні людські жертви й руйнування, а вдаючись до пропаганди та маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

Міністерство також нагадало про нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP), які підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Насамкінець зовнішньополітичне відомство України закликає іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської й світової безпеки, миру та стабільності. Поширити

«Інавгурація» Путіна: країни ЄС готують спільну відповідь на запрошення

Європейські країни отримали запрошення з Москви взяти участь у запланованій на вівторок черговій «інавгурації» Путіна, та наразі зважають, якою може бути спільна відповідь на це запрошення від усього ЄС.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.

Я можу підтвердити: запрошення, які були розіслані Кремлем до участі в «інавгурації» Путіна були отримані в країнах-членах та у нашій Делегації (ЄС — ред.) в Москві. Ми наразі обговорюємо з країнами-членами, якою може бути форма нашої відповіді на це. Пітер Стано Речник ЄС

Він зауважив, що країни-члени завжди прагнуть мати скоординований європейський підхід у питаннях зовнішньої політики, всюди, де це можливо.