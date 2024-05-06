МЗС України зробив жорстку заяву щодо «інавгурації» Путіна

Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ і закликає світ не визнавати результати російських псевдовиборів.
МЗС назвав Путіна нелегітимним президентом
МЗС зазначає, що церемонія введення Путіна на посаду є спробою російської влади створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим — на диктатуру.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами та шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Росії, акцентує міністерство.
На думку МЗС України, такі дії РФ, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки й спричиняє численні людські жертви й руйнування, а вдаючись до пропаганди та маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.
Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.
Міністерство також нагадало про нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP), які підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.
«Інавгурація» Путіна: країни ЄС готують спільну відповідь на запрошення
Європейські країни отримали запрошення з Москви взяти участь у запланованій на вівторок черговій «інавгурації» Путіна, та наразі зважають, якою може бути спільна відповідь на це запрошення від усього ЄС.
Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано.
Він зауважив, що країни-члени завжди прагнуть мати скоординований європейський підхід у питаннях зовнішньої політики, всюди, де це можливо.
Тож ми все ще обговорюємо з країнами-членами, як підійти до цього, з урахуванням всіх відповідних елементів. Тож остаточне рішення ще не було прийнято. Але я можу поділитися з вами, що високий представник ЄС Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС завтра брав участь у цій події в Москві.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-