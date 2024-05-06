МИД Украины сделал жесткое заявление насчет «инаугурации» Путина

Украина не видит правовых оснований для признания российского диктатора Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом РФ и призывает мир не признавать результаты российских лжевыборов.

МИД назвал Путина нелегитимным президентом

МИД отмечает, что церемония введения Путина в должность является попыткой российских властей создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, превратившего РФ в государство-агрессора, а господствующий режим — в диктатуру.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Ведомство напомнило, что в ходе так называемых мартовских «выборов» РФ нарушило положения многочисленных международных документов, являющихся основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего о Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Поделиться

Брутальным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных РФ суверенных территориях Украины с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или по принуждению. , акцентирует министерство

По мнению МИД Украины, такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институций, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет. приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям, а прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

Министерство также напомнило о недавних резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского Парламента от 25 апреля № 2024/2665(RSP), подтверждающих неправомочность проведения так называемых «выборов» на их оккупацию. на территории РФ и фактически отрицают легитимность их результатов.

В заключение внешнеполитическое ведомство Украины призывает иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также против российской агрессии, создающей угрозу европейской и мировой безопасности, миру и стабильности. Поделиться

«Инаугурация» Путина: страны ЕС готовят общий ответ на приглашение

Европейские страны получили приглашение из Москвы принять участие в запланированной на вторник очередной «инаугурации» Путина, и сейчас учитывают, каким может быть общий ответ на это приглашение от всего ЕС.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано.

Я могу подтвердить: приглашения, разосланные Кремлем для участия в «инаугурации» Путина, были получены в странах-членах и в нашей Делегации (ЕС — ред.) в Москве. Мы сейчас обсуждаем со странами-членами, какой может быть форма нашего ответа на это. Питер Стано Спикер ЕС

Он отметил, что страны-члены всегда стремятся иметь скоординированный европейский подход в вопросах внешней политики везде, где это возможно.