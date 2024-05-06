Роспропаганда налякано прогнозує удар ЗСУ по РФ на "інавгурацію" Путіна

За словами російських пропагандистів, Україна готує на 7 травня найбільшу масовану ракетно-дронову атаку на РФ.

Роспропаганда поширює “прогнози” про удар ЗСУ на день “інавгурації” Путіна

Ввечері 6 травня у багатьох окупантських пабліках почалося поширення “передбачення” на наступний день.

online.ua

Загарбники лякаються майбутнього удару ЗСУ, який нібито відбудеться 7 травня та буде наймасованішим з усіх. Буцімто по Росії випустять понад 50 дронів та десятки далекобійних ракет.

Дронами виснажать російську ППО, а потім “вдарять по необхідній цілі”.

Повітряна тривога у Криму: що відомо

Росіяни ввечері 6 травня перекрили рейд через бухту у Севастополі, що в окупованому Криму, а також заявили про нібито атаку морських дронів.

Близько 21:00 за київським часом росіяни оголосили про закриття руху через Кримський міст. Окрім того, було заявлено про нібито ракетну атаку.

Пізніше окупанти заявили про припинення руху морського транспорту у Севастополі. Згодом росіяни перекрили бухту взагалі та оголосили повітряну тривогу.

О 22.08 Кримський міст відкрили. Російські пропагандистські пабліки заявили про “збиття” українських ракет над Чорним та Азовським морем. Поширити