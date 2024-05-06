Росія майже не використовує Кримський міст для перевезення військових вантажів

РФ почала користуватися сухопутними маршрутами в окупованому Криму для забезпечення своїх військ в Україні після неодноразових атак ЗСУ на Керченський міст.

Росія не возить вантажі військового призначення Кримським мостом

Аналіз супутникових знімків показує, що на Керченському мосту практично відсутній рух транспорту. Аналітики вважають, що міст більше не є ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ.

Про це повідомляють The Independent і Molfar.

1/4 russia has not been able to transport military cargo by rail across the Crimean Bridge for almost a year.



But 🇷🇺 found alternative routes.@molfar_agency analyzed satellite images and has proof: https://t.co/n9FEHTiNpE#Crimea #Russia #RussianUkrainianWar #drone pic.twitter.com/i2RmsoP7Yv — Molfar (@molfar_agency) May 6, 2024

Зображення, зроблені супутниковими фахівцями Maxar, які були проаналізовані Molfar і надіслані The Independent, показують, що майже жоден військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального.

У березні чи квітні, за словами аналітиків, на мосту не було жодного руху російських військових. Поширити

Використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно, зазначається в аналізі.

4/4 But 🇷🇺 has found an alternative for transporting military cargo through the occupied territories:

- railway

- highway — accounts for up to half the freight traffic, almost as much as the Crimean Bridge.



These routes are a more significant threat:https://t.co/n9FEHTiNpE pic.twitter.com/TaRm8AeX03 — Molfar (@molfar_agency) May 6, 2024

Рішення припинити використання Керченського мосту для доукомплектування російських військ пов’язане зі сплеском вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області, заявив The Independent генеральний директор Molfar Артем Старосєк.

Він вважає, що Києву слід зосередити увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб з’єднати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією. Нову залізничну лінію, яка йде від Акімівки в Мелітополі та тягнеться до Бердянська та Маріуполя, перш ніж досягти Ростова в Росії, ймовірно, використовуватимуть російські війська для нового наступу.

Лінія, яка включає 63 км нових колій і близько 140 км відновлених, була випробувана з її першим вантажним поїздом у березні, зазначає Molfar. Очікується, що це буде завершено до кінця року, а повна мережа з’єднає інші райони окупованої Донеччини.

Старосєк припустив, що Україна могла б отримати вигоду, орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу, ніж непрацююча залізнична колія Кримського мосту. Західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потребу України в цільових активних точках постачання російських боєприпасів. Поширити

Окупанти будують залізницю на півдні України для заміни Кримського мосту

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму

За його словами, цим сполученням окупанти планують замінити Кримський міст.

Всі розуміють, що Кримський міст довго існувати не буде, всі розуміють, що сьогодні він є під прицілом наших спецслужб і точно буде знищений. Саме через це ворог почав будувати залізницю, через те, що існуюча залізниця, вона є, яка з’єднує Донбас та Мелітополь, є така залізниця, але вона проходить надблизько з лінією фронту.

Це сполучення проходить поблизу Токмака, Молочанська і знаходиться за 20 км від лінії фронту. Тому тепер росіяни будують залізницю поблизу Азовського узбережжя.