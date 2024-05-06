Россия почти не использует Крымский мост для перевозки военных грузов

РФ начала пользоваться сухопутными маршрутами в оккупированном Крыму для обеспечения своих войск в Украине после неоднократных атак ВСУ на Керченский мост.

Россия не возит грузы военного назначения по Крымскому мосту

Анализ спутниковых снимков показывает, что на Керченском мосту практически отсутствует движение транспорта. Аналитики считают, что мост больше не является эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск.

Об этом сообщают The Independent и Molfar.

1/4 russia has not been able to transport military cargo by rail across the Crimean Bridge for almost a year.



But 🇷🇺 found alternative routes.@molfar_agency analyzed satellite images and has proof: https://t.co/n9FEHTiNpE#Crimea #Russia #RussianUkrainianWar #drone pic.twitter.com/i2RmsoP7Yv — Molfar (@molfar_agency) May 6, 2024

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и направлены The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.

В марте или апреле, по словам аналитиков, на мосту не было движения российских военных. Поделиться

Использование моста Россией значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала участок дороги и железнодорожное полотно, отмечается в анализе.

4/4 But 🇷🇺 has found an alternative for transporting military cargo through the occupied territories:

- railway

- highway — accounts for up to half the freight traffic, almost as much as the Crimean Bridge.



These routes are a more significant threat:https://t.co/n9FEHTiNpE pic.twitter.com/TaRm8AeX03 — Molfar (@molfar_agency) May 6, 2024

Решение о прекращении использования Керченского моста для доукомплектования российских войск связано со всплеском грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области, заявил The Independent генеральный директор Molfar Артем Старосек.

Он считает, что Киеву следует сосредоточиться на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы соединить эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией. Новая железнодорожная линия, которая идет от Акимовки в Мелитополе и тянется до Бердянска и Мариуполя, прежде чем достичь Ростова в России, вероятно, будут использовать российские войска для нового наступления.

Линия, которая включает в себя 63 км новых путей и около 140 км восстановленных, была испытана с ее первым грузовым поездом в марте, отмечает Molfar. Ожидается, что это будет завершено до конца года, а полная сеть соединит другие районы оккупированной Донбасса.

Старосек предположил, что Украина могла бы извлечь выгоду, ориентируясь на эти наземные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

Именно эти пути представляют более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста. Западная помощь также должна быть предоставлена таким образом, чтобы она могла удовлетворить потребность Украины в целевых активных точках поставки российских боеприпасов. Поделиться

Оккупанты строят железную дорогу на юге Украины для замены Крымского моста

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал о планах врага на железную дорогу, которую россияне строят на юге Украины из Ростова в Крым

По его словам, этим сообщением оккупанты планируют заменить Крымский мост.

Все понимают, что Крымский мост долго существовать не будет, все понимают, что сегодня он под прицелом наших спецслужб и точно будет уничтожен. Именно поэтому враг начал строить железную дорогу, потому, что существующая железная дорога, она есть, которая соединяет Донбасс и Мелитополь, есть такая железная дорога, но она проходит близко с линией фронта.

Это сообщение проходит вблизи Токмака, Молочанска и находится в 20 км от линии фронта. Поэтому теперь россияне строят железную дорогу у Азовского побережья.