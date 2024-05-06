ГУР показало момент знищення швидкісного катера РФ в Криму — відео

Розвідка уразила 6 травня швидкісний катер РФ в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.
ГУР показало момент атаки по катеру росіян в Криму
В розвідці підтвердили, що під час операції підрозділ ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.
Що відомо про атаку ГУР дроном Magura по катеру РФ
Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.
Росіяни заявили, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ".
Ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.
Нагадаємо, що на рахунку морських безекіпажних дронів Magura V5 вже не один потоплений російський корабель. Завдяки ним вже вдалося знищити: розвідувальний корабель "Іван Хурс", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" та пошкодити інші судна Чорноморського флоту РФ.
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