ГУР показало момент знищення швидкісного катера РФ в Криму — відео

Розвідка уразила 6 травня швидкісний катер РФ в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

ГУР показало момент атаки по катеру росіян в Криму

В розвідці підтвердили, що під час операції підрозділ ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму, — йдеться в описі під відео. Поширити

Що відомо про атаку ГУР дроном Magura по катеру РФ

Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Росіяни заявили, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ".

Ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.