Катер російських прикордонників горів у Азовському морі

Головне управління розвідки (ГУР) зафіксувало надзвичайну ситуацію на військовому судні РФ. Відомо про втрати у лавах окупантів.
Російський катер палав у Азовському морі
29 лютого сталася пожежа на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.
Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів, — наголосили в ГУР.
Укранські розвідники додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.
Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак"
За інформацією російського МНС, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.
У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.
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