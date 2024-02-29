Катер російських прикордонників горів у Азовському морі

Головне управління розвідки (ГУР) зафіксувало надзвичайну ситуацію на військовому судні РФ. Відомо про втрати у лавах окупантів.

Російський катер палав у Азовському морі

29 лютого сталася пожежа на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За інформацією розвідки, пожежа охопила ходову рубку судна, після чого екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів.

Ворог зазнав втрат у кількості п'ятьох окупантів, — наголосили в ГУР.

Укранські розвідники додали, що причини пожежі та характер втрат ворога все ще уточнюється.

Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак"

За інформацією російського МНС, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.

У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.