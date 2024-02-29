Катер российских пограничников горел в Азовском море

Главное управление разведки зафиксировало чрезвычайную ситуацию на военном судне РФ. Известно о потерях в рядах оккупантов.
Российский катер пылал в Азовском море
29 февраля произошел пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.
По информации разведки, пожар охватил ходовую рубку судна, после чего экипаж срочно пригласил эвакуационную группу. Об этом свидетельствует перехват разговора окупантов.
Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов, — отметили в ГУР.
Украинские разведчики добавили, что причины пожара и характер потерь врага все еще уточняются.
Что известно о пожаре на ледоколе "Ермак"
По информации российского МЧС, ледокол, на котором начался пожар, пришвартован в Большом порту Санкт-Петербурга.
В МЧС уточнили, что судно уже не эксплуатируется и подлежит утилизации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-