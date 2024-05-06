ГУР уразило дроном Magura швидкісний катер армії РФ у Криму — джерело

Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

Що відомо про атаку ГУР по катеру РФ в Криму

Як зазначає джерело, атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Співрозмовники додають, що за успішною операцією з враження швидкісного катера російських військ морським стоїть ГУР МО.

Внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників, — повідомило джерело. Поширити

Що відомо про атаку дронів в Криму

Після тривалої перерви у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів.

Росіяни заявили, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ".

Ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Росії заявило, що їхні засоби ППО нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети.

Варто звернути увагу на те, що протягом останнього тижня російські окупанти майже щодня заявляють про те, що Україна намагається знищити російські об’єкти на півострові ракетами ATACMS.