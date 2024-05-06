ГУР уразило дроном Magura швидкісний катер армії РФ у Криму — джерело
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ГУР уразило дроном Magura швидкісний катер армії РФ у Криму — джерело

Magura
Джерело:  Українська правда

Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Для атаки був застосований морський дрон Magura V5.

Що відомо про атаку ГУР по катеру РФ в Криму

Як зазначає джерело, атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Співрозмовники додають, що за успішною операцією з враження швидкісного катера російських військ морським стоїть ГУР МО.

Внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників, — повідомило джерело.

Що відомо про атаку дронів в Криму

Після тривалої перерви у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів.

Росіяни заявили, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ".

Ворог також підтвердив інформацію про те, що атака була в районі населеного пункту Чорноморське.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Росії заявило, що їхні засоби ППО нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети.

Варто звернути увагу на те, що протягом останнього тижня російські окупанти майже щодня заявляють про те, що Україна намагається знищити російські об’єкти на півострові ракетами ATACMS.

За словами високопосадовців з Міноборони США, бійці ЗСУ справді мають можливість використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

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