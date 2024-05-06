ГУР поразило дроном Magura скоростной катер армии РФ в Крыму — источник

Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.
Что известно об атаке ГУР по катеру РФ в Крыму
Как отмечает источник, атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.
Собеседники добавляют, что за успешной операцией по впечатлению скоростного катера русских войск морским стоит ГУР МО.
Что известно об атаке дронов в Крыму
После продолжительного перерыва в Крыму захватчики пожаловались на атаку морских дронов.
Россияне заявили, что этой ночью у западного побережья полуострова им якобы удалось "уничтожить" уничтожено до 5 безэкипажных катеров, которые, мол, "принадлежат ВСУ".
Враг также подтвердил информацию о том, что атака была в районе населённого пункта Черноморское.
Напомним, 4 мая Министерство обороны России заявило, что их средства ПВО якобы сбили четыре американских оперативно-тактических ракеты.
Следует обратить внимание на то, что в течение последней недели российские оккупанты почти каждый день заявляют о том, что Украина пытается уничтожить российские объекты на полуострове ракетами ATACMS.
По словам чиновников из Минобороны США, бойцы ВСУ действительно имеют возможность использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
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