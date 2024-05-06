ГУР поразило дроном Magura скоростной катер армии РФ в Крыму — источник

Главное управление разведки поразило скоростной катер российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

Что известно об атаке ГУР по катеру РФ в Крыму

Как отмечает источник, атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Собеседники добавляют, что за успешной операцией по впечатлению скоростного катера русских войск морским стоит ГУР МО.

В результате операции ГУР в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков, — сообщил источник. Поделиться

Что известно об атаке дронов в Крыму

После продолжительного перерыва в Крыму захватчики пожаловались на атаку морских дронов.

Россияне заявили, что этой ночью у западного побережья полуострова им якобы удалось "уничтожить" уничтожено до 5 безэкипажных катеров, которые, мол, "принадлежат ВСУ".

Враг также подтвердил информацию о том, что атака была в районе населённого пункта Черноморское.

Напомним, 4 мая Министерство обороны России заявило, что их средства ПВО якобы сбили четыре американских оперативно-тактических ракеты.

Следует обратить внимание на то, что в течение последней недели российские оккупанты почти каждый день заявляют о том, что Украина пытается уничтожить российские объекты на полуострове ракетами ATACMS.