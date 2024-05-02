Журналисты показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму в ночь на 30 апреля.

Последствия удара по Джанкою 30 апреля

Радио Свобода поделилась снимками спутника Planet Labs, зафиксировавшим повреждение военной техники на аэродроме в Джанкое.

Как отмечают журналисты, вероятнее всего, это была одна из установок С-300/С-400, остальные — передислоцировали. О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, который тоже есть у нас. Поделиться

Ранее поставленный Россией глава Крыма Аксенов заявлял, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.

Телеграмм-канал Astra сообщал, что в результате атаки ранены пятеро военных РФ. В ВСУ официально атаку не комментировали.

Взрывы в Джанкое 30 и 17 апреля

Как сообщали тогда росСМИ, громкие взрывы были слышны над Симферополем и Джанкоем.

Впоследствии россияне заявили, что Крым был атакован ракетами ATACMS. В общей сложности было якобы запущено от 11 до 15 ракет.

Основной задачей атаки оккупанты назвали "военные аэродромы и районы ПВО".

Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (по предварительным данным, MGM-140 ATACMS) снова атаковали военный аэродром "Джанкой" — место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, — сообщал канал ASTRA. Поделиться

Перед этим ракеты атаковали Джанкой 17 апреля — там сообщали о пожаре. По данным ГУР, тогда на военном аэродроме города Джанкой было уничтожено или критически повреждено: