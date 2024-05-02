Журналисты показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму в ночь на 30 апреля.
Последствия удара по Джанкою 30 апреля
Радио Свобода поделилась снимками спутника Planet Labs, зафиксировавшим повреждение военной техники на аэродроме в Джанкое.
Ранее поставленный Россией глава Крыма Аксенов заявлял, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.
Телеграмм-канал Astra сообщал, что в результате атаки ранены пятеро военных РФ. В ВСУ официально атаку не комментировали.
Взрывы в Джанкое 30 и 17 апреля
Как сообщали тогда росСМИ, громкие взрывы были слышны над Симферополем и Джанкоем.
Впоследствии россияне заявили, что Крым был атакован ракетами ATACMS. В общей сложности было якобы запущено от 11 до 15 ракет.
Основной задачей атаки оккупанты назвали "военные аэродромы и районы ПВО".
Перед этим ракеты атаковали Джанкой 17 апреля — там сообщали о пожаре. По данным ГУР, тогда на военном аэродроме города Джанкой было уничтожено или критически повреждено:
4 пусковые установки ЗРК С-400;
3 радиолокационные станции;
пункт управления средствами ПВО;
аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
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