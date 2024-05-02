Супутник показав наслідки удару по аеродрому "Джанкой" в Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Супутник показав наслідки удару по аеродрому "Джанкой" в Криму — фото

Крим
Джерело:  Радіо Свобода

Журналісти показали супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в окупованому Криму в ніч на 30 квітня.

Наслідки удару по Джанкою 30 квітня

Радіо Свобода поділилася знімками супутника Planet Labs, що зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі в Джанкої.

Як зазначають журналісти, найімовірніше, це була одна з установок С-300/С-400, інші – передислокували. Про те, що ця система там знаходилась, свідчить знімок за 27 квітня, який також є у нас.

Раніше поставлений Росією глава Криму Аксьонов заявляв, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.

Телеграм-канал Astra повідомляв, що внаслідок атаки поранені п'ятеро військових РФ. У ЗСУ офіційно атаку не коментували.

Вибухи у Джанкої 30 та 17 квітня

Як повідомляли тоді росЗМІ, гучні вибухи були чули над Сімферополем та Джанкоєм.

Згодом росіяни заявили, що Крим був атакований ракетами ATACMS. Загалом було нібито запущено від 11 до 15 ракет.

Основною задачею атаки окупанти назвали “військові аеродроми та райони ППО”.

Сьогодні вночі, 30 квітня, балістичні ракети (за попередніми даними, MGM-140 ATACMS) знову атакували військовий аеродром «Джанкой» — місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВВС і ППО Південного військового округу, — повідомляв канал ASTRA.

Перед цим ракети атакували Джанкой 17 квітня — там повідомляли про пожежу. За даними ГУР, тоді на військовому аеродромі міста Джанкой було знищено або критично пошкоджено:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;

  • 3 радіолокаційні станції;

  • пункт управління засобами ППО;

  • апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

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