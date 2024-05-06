ГУР показал момент уничтожения скоростного катера РФ в Крыму — видео
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ГУР показал момент уничтожения скоростного катера РФ в Крыму — видео

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Разведка поразила 6 мая скоростной катер РФ во временно оккупированном Крыму. Для атаки был применен морской дрон Magura V5.

ГУР показало момент атаки по катеру россиян в Крыму

В разведке подтвердили, что во время операции подразделение ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящихся в украинских территориальных водах Крыма, — говорится в описании под видео.

Что известно об атаке ГУР дроном Magura по катеру РФ

Атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Россияне заявили, что этой ночью у западного побережья полуострова им якобы удалось "уничтожить" уничтожены до 5 безэкипажных катеров, которые, мол, "принадлежат ВСУ".

Враг также подтвердил информацию о том, что атака была в районе населённого пункта Черноморское.

Напомним, что на счету морских безэкипажных дронов Magura V5 уже не один утопленный российский корабль. Благодаря им уже удалось уничтожить: разведывательный корабль "Иван Хурс", ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" и повредить другие суда Черноморского флота РФ.

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