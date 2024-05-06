Роспропаганда испуганно прогнозирует удар ВСУ по РФ на "инаугурацию" Путина

По словам российских пропагандистов, Украина готовит на 7 мая самую большую массированную ракетно-дроновую атаку на РФ.

Роспропаганда распространяет "прогнозы" об ударе ВСУ на день "инаугурации" Путина

Вечером 6 мая во многих оккупантских пабликах началось распространение предсказания на следующий день.

online.ua

Захватчики пугаются предстоящего удара ВСУ, который якобы состоится 7 мая и будет самым массированным из всех. По России выпустят более 50 дронов и десятки дальнобойных ракет.

Дронами истощат российскую ПВО, а затем “ударят по необходимой цели”.

Воздушная тревога в Крыму: что известно

Россияне вечером 6 мая перекрыли рейд из-за бухты в Севастополе в оккупированном Крыму, а также заявили о якобы атаке морских дронов.

Около 21:00 по киевскому времени россияне объявили о закрытии движения через Крымский мост. Кроме того, было заявлено о якобы ракетной атаке.

Позже оккупанты заявили о прекращении движения морского транспорта в Севастополе. Впоследствии россияне перекрыли бухту вообще и объявили воздушную тревогу.

В 22:08 Крымский мост открыли. Российские пропагандистские паблики заявили об "сбитии" украинских ракет над Черным и Азовским морем. Поделиться