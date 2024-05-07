Зачем на самом деле Путин объявил ядерные учения — ответ экспертов

Как считает американский Институт изучения войны, официальная Москва в очередной раз начала кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.

Что такое рефлексивное управление? Это механизм переноса причин принятия решения на противника посредством провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа.

Путин пытается запугать Запад ядерной войной

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что самое рефлексивное управление можно считать главным элементом российского инструментария гибридной войны.

Кремль всегда делает все возможное, чтобы его противники добровольно совершали действия, выгодные России.

Команда Путина всегда объявляет обучение ядерной готовности и озвучивает угрозы накануне принятия важных политических решений на Западе касательно войны в Украине.

Нынешнее очевидное возрождение ядерной риторики, на этот раз в форме запланированных тактических учений с использованием ядерного оружия, совпадает с неизбежным прибытием западного оружия в Украину. Поделиться

Москва боится усиления поддержки Украины

По всей вероятности, Кремль начал новую информационную операцию о ядерном оружии, чтобы “отговорить” союзников Киева от предоставления дополнительной военной поддержки и напугать западных политиков, чтобы они не позволили украинским войскам использовать предоставленные Западом системы для атак на законные военные объекты в России.

Российские войска проводят плановые ядерные учения в рамках этой более широкой информационной операции по ядерной риторике, но ISW продолжает оценивать, что Россия крайне маловероятно применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-либо еще. Поделиться

Как отмечают американские аналитики, страна-агрессорка РФ часто использовала ядерное бряцание оружием в течение полномасштабного вторжения в Украину для того, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Украине.