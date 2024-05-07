Патріарх Кирило порівняв Путіна з васалом хана Батия Невським — відео

7 травня в країні-агресорці РФ проходить уже п'ята “інавгурація” нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за час його правління. З доволі дивними привітаннями до диктатора звернувся скандальний глава РПЦ патріарх Кирило.

Патріарх Кирило ненароком принизив Путіна

Звертаючись до диктатора, глава РПЦ почав називати Путіна «ваша високість», а також намагався озвучити якомога більше компліментів, однак більшість з них були не лише дивними, а й навіть принизливими.

До прикладу, Кирило порівняв Путіна з Олександром Невським, заявивши, що останній не шкодував своїх ворогів, однак став святим.

Ця аналогія виглядає вкрай іронічною, враховуючи той факт, що Невський насправді був підданим хана Батия.

Як відомо, у 1246 році князь отримав від монголів Тверське князівство, а за два роки отримав ярлик на київський великокнязівський стіл.

Де-факто усю історію свого “правління” Олександр Невський був підданцем Золотої Орди. Обставини його смерті достеменно невідомі.

Порівняння Путіна з васалом хана Батия виглядає вкрай влучним на тлі заяв про те, що після своєї інавгурації російський диктатор вирушить на поклін до глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Патріарх Кирило вкотре приплів Бога до режиму Путіна

Що цікаво, наприкінці промови глава РПЦ побажав нелегітимному президенту РФ залишатися при владі ще багато десятиліть поспіль.

Дай Бог, щоб кінець століття означав кінець вашого перебування при владі, — сказав Кирило. Поширити

Варто звернути увагу на те, що нічого подібного під час попередньої інавгурації патріарх не говорив.

Окрім того, глава РПЦ розпереживався, що організм Путіна колись все-таки може не витримати.

Разом із цією відвагою я бажаю вам сьогодні особливо миру душевного. Це, безумовно, тому що, якщо тільки одна боротьба, як то кажуть, 24 години на добу, то не лише людський організм може не витримати, але на тлі такого стану душі можуть виникати хвороби, — додав він. Поширити

Також Кирило цинічно заявив, що сам Бог послав Путіна правити Росією.