За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, він наполегливо закликав членів ЄС не відправляти своїх представників на "інавгурацію" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Не всі почули заклики Борреля щодо "інавгурації" Путіна

Як стверджує дипломат, після багатьох дискусій з країнами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що "правильно було б не відвідувати цю "інавгурацію".

Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі. Жозеп Боррель Глава дипломатії ЄС

Він також звернув увагу на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.

Окрім того, Жозеп Боррель наголошує, що українському народу та багатьом західним лідерам буде важко усвідомити, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.

Це була б чітка суперечність. Моя порада державам-членам була не відвідувати, і я сподіваюсь, що багато з них слідуватимуть цим вказівками. Але кожна держава-член повністю суверенна у тому, щоб вирішити — іти чи не іти, — пояснив шеф європейської дипломатії. Поширити

Що відомо про "інавгурацію" Путіна

Подія запланована на 7 травня 2024 року.

За попередніми даними, на "інавгурацію" російського диктатора прибудуть представники щонайменше шести країн ЄС — Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Що цікаво, Бельгія також планувала взяти участь, однак передумала в останній момент.

США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але досі вважають його "президентом".