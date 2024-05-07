За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, він наполегливо закликав членів ЄС не відправляти своїх представників на "інавгурацію" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Не всі почули заклики Борреля щодо "інавгурації" Путіна
Як стверджує дипломат, після багатьох дискусій з країнами-членами він надіслав їм усім повідомлення зі своїм розумінням того, що "правильно було б не відвідувати цю "інавгурацію".
Він також звернув увагу на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора, і що вибори в Росії були ні чесними, ні справедливими.
Окрім того, Жозеп Боррель наголошує, що українському народу та багатьом західним лідерам буде важко усвідомити, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на "інавгурації" в Москві.
Що відомо про "інавгурацію" Путіна
Подія запланована на 7 травня 2024 року.
За попередніми даними, на "інавгурацію" російського диктатора прибудуть представники щонайменше шести країн ЄС — Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.
Що цікаво, Бельгія також планувала взяти участь, однак передумала в останній момент.
США проігнорують "інавгурацію" Путіна, але досі вважають його "президентом".
Офіційний Київ наголосив, що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-