Бельгія принизила Путіна на тлі його "інавгурації"
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Бельгія принизила Путіна на тлі його "інавгурації"

Путін
Джерело:  Радіо Свобода

Згідно з даними  "Радіо Свобода", 6 членів Євросоюзу відправлять своїх представників на "інавгурацію" нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, проте одна країна передумала в останній момент.

Бельгія вирішила, що не визнає легітимність Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, на інавгурацію очільника Кремля прибудуть посли Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

Що важливо розуміти, станом на вечір 6 травня Бельгія також мала намір направити свого представника на цей захід.

Однак вранці 7 травня МЗС Бельгії неочікувано передумало, скасувало своє рішення та заявила, що не буде брати участь у церемонії.

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, інавгурації Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав членів ЄС ігнорувати "інавгурацію" диктатора, однак не всі його послухали.

Путін більше не є легітимним президентом РФ

Що важливо розуміти, після масштабної фальсифікації "виборів" у Росії диктатор Путін втратив легітимність як президент цієї держави.

Українська влада наголосила що не бачать підстав для визнання глави Кремля Владіміра Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Такі дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, — йдеться в офіційній заяві МЗС України.

До слова, офіційний Вашингтон ігнорує "інавгурацію" Путіна, але досі вважає його "президентом".

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