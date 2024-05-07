Согласно данным "Радио Свобода", 6 членов Евросоюза отправят своих представителей на "инаугурацию" нелегитимного президента РФ Владимира Путина, однако одна страна передумала в последний момент.

Бельгия решила, что не признает легитимность Путина

Как удалось узнать журналистам, на инаугурацию главы Кремля прибудут послы Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Что важно понимать, по состоянию на вечер 6 мая Бельгия также была намерена направить своего представителя на мероприятие.

Однако утром 7 мая МИД Бельгии неожиданно передумало, отменило свое решение и заявило, что не будет участвовать в церемонии.

Согласно данным информационного агентства Reuters, на инаугурации Путина планируют присутствовать семь стран, включая Францию на уровне посла.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов ЕС игнорировать "инаугурацию" диктатора, однако не все его послушали.

Путин больше не является легитимным президентом РФ

Что важно понимать, после масштабной фальсификации выборов в России диктатор Путин потерял легитимность как президент этого государства.

Украинские власти подчеркнули, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Такие действия РФ, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институций, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, непровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, — сказано в официальном заявлении МИД Украины. Поделиться

К слову, официальный Вашингтон игнорирует "инаугурацию" Путина, но до сих пор считает его "президентом".