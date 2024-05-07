Кремлевский диктатор Владимир Путин почти не испытывает давления со стороны россиян из-за продолжающейся преступной войны против Украины и ухудшения экономической ситуации.

Как россияне свыкаются с жизнью в условиях постоянной войны

Журналисты издания отмечают, что ожидания западных аналитиков и должностных лиц о том, что давление международных санкций на Россию и изоляция настроит россиян против Путина не оправдываются.

Подавляющее большинство россиян не протестуют против преступной политики Кремля, а наоборот сплачиваются вокруг националистических идей и курса на войну против Украины и западных государств.

Кремль использует крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны для реорганизации России, сочетая яростный национализм с мощной смесью ностальгии по советским временам и имперским традициям с усилением подавления инакомыслия. В результате Путин не испытывает особого давления внутри страны по поводу прекращения боевых действий, несмотря на огромные военные потери, подчеркивается в материале. Поделиться

Социолог Анна Кулешова отмечает, что создает резкий контраст между первыми месяцами после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину в конце зимы весной 2022 года.

Тогда большинство россиян были шокированы и гневно отреагировали на развязывание Кремлем войны против Украины.

Когда нет достойного выхода из ситуации, нет возможности уехать, а есть необходимость зарабатывать деньги и растить детей, то легче принять новую реальность, чем бесконечно сопротивляться ей, — объясняет Кулешова. Поделиться

Авторы материала отмечают, что реальность развязанной Кремлем войны против Украины влияет на все сферы жизни в России.

В школах детей заставляют посылать подарки и письма солдатам оккупационной армии РФ в Украине и проводят специальные уроки, на которых зомбируют новой кремлевской идеологией.

Телевизионный эфир и российские медиа-ресурсы выпускают материалы в большинстве своем на военную тематику.

В частности, российских окупантов в Украине кремлевская пропаганда изображает как преемников поколения, победившего немецко-фашистское вторжение в "Великой Отечественной войне".

Кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы и зарплаты тем, кто "будет мужем" и вступит в ряды контрактников.

Как России удалось избежать краха экономики после начала войны против Украины

Авторы материала отмечают, что недостаточный контроль за соблюдением западных санкций привел к тому, что экономика страны-агрессора так и не испытала необходимого давления, а следовательно, рядовые россияне не испытали существенного дискомфорта в условиях развязанной Россией войны против Украины.

При этом. в процессе адаптации России к войне большое количество россиян сумели найти в этом собственную финансовую выгоду.

Так, растущий дефицит рабочей силы, усиливающийся спросом на новобранцев со стороны военных, усиливает давление на заработную плату, поскольку предприятия повышают ее, чтобы удержать персонал или заполнить вакансии.

Конечно, самые жесткие кремлевские репрессии за десятилетия против даже мягкой критики заставили выступающих против войны россиян в основном молчать. Государство проводит громкие задержания правозащитников, журналистов и драматургов, а также сажает в тюрьму обычных людей за посты в социальных сетях по закону о "фальшивых новостях", согласно которым критика войны считается преступлением, подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что паранойя на фоне политических преследований Кремля распространяется даже на оцепление кремлевского диктатора Владимира Путина.

При этом, по словам экспертов, поддержка переговоров с Украиной находит поддержку среди рядовых россиян только при очередных поражениях оккупационной армии РФ в Украине.