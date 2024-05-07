Кремлівський диктатор Володимир Путін майже не відчуває тиску з боку росіян через триваючу злочинну війну проти України та погіршення економічної ситуації.

Як росіяни звикаються із життям в умовах постійної війни

Журналісти видання зазначають, що наразі очікування західних аналітиків та посадовців стосовно того, що тиск міжнародних санкцій на Росію та ізоляція налаштує росіян проти Путіна не виправдовуються.

Переважна більшість росіян не протестує проти злочинної політики Кремля, а навпаки гуртується навколо націоналістичних ідей та курсу на війну проти України і західних держав.

Кремль використовує найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни для реорганізації Росії, поєднуючи запеклий націоналізм із потужною сумішшю ностальгії за радянськими часами та імперським традиціям із посиленням придушення інакомислення. У результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни з приводу припинення бойових дій, незважаючи на величезні військові втрати, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Соціолог Анна Кулешова зазначає, що це створює різкий контраст між першими місяцями після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну наприкінці зими навесні 2022 року.

Тоді більшість росіян були шоковані і гнівно відреагували на розв’язання Кремлем війни проти України.

Коли немає гідного виходу із ситуації, немає можливості виїхати, а є необхідність заробляти гроші і ростити дітей, то легше прийняти нову реальність, ніж нескінченно чинити опір їй, — пояснює Кулешова. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що наразі реальність розв’язаної Кремлем війни проти України впливає на всі сфери життя в Росії.

У школах дітей змушують надсилати подарунки та листи солдатам окупаційної армії РФ в Україні і проводять спеціальні уроки, на яких зомбують новою кремлівською ідеологією.

Телевізійний ефір та російські медіа-ресурси випускають матеріали у більшості на військову тематику.

Зокрема, російських окупантів в Україні кремлівська пропаганда зображує як наступників покоління, яке перемогло німецько-фашистське вторгнення у "Великій Вітчизняній війні".

Кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси і зарплати тим, хто "буде чоловіком" і вступить до лав контрактників.

Як Росії вдалось уникнути краху економіки після початку війни проти України

Автори матеріалу зазначають, що недостатній контроль за дотриманням західних санкцій призвів до того, що економіка країни-агресора так і не відчула необхідного тиску, а отже пересічні росіяни не зазнали істотного дискомфорту в умовах розв’язаної Росією війни проти України.

При цьому. в процесі адаптації Росії до війни велика кількість росіян зуміли знайти в цьому власну фінансову вигоду.

Так, зростаючий дефіцит робочої сили, що посилюється попитом на новобранців з боку військових, посилює тиск на заробітну плату, оскільки підприємства підвищують її, щоб утримати персонал або заповнити вакансії.

Звичайно, найжорсткіші кремлівські репресії за десятиліття проти навіть м'якої критики змусили росіян, які виступають проти війни, в основному мовчати. Держава проводить гучні затримання правозахисників, журналістів і драматургів, а також саджає до в'язниці звичайних людей за пости в соціальних мережах за законом про "фальшиві новини", згідно з яким критика війни вважається злочином, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що параноя на тлі політичних переслідувань Кремля поширюється навіть на оточення кремлівського диктатора Володимира Путіна.

При цьому, за словами експертів, підтримка переговорів з Україною знаходить підтримку серед пересічних росіян тільки у разі чергових поразок окупаційної армії РФ в Україні.