Сі Цзіньпін розлютився через докори щодо України
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Політика
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Сі Цзіньпін розлютився через докори щодо України

Сі Цзіньпін
Джерело:  The New York Times

Як повідомляє The New York Times, очільник Китаю Сі Цзіньпін обурився, що чимало країн звинувачують Пекін у підтримці Росії на тлі її загарбницької війни проти України.

Сі Цзіньпін жорстко відповів на критику з боку союзників України

Ми проти того, щоб “українська криза” (так Китай називає війну РФ проти України — ред.) використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни.

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

Глава Китаю

За словами китайського лідера, він не стояв біля витоків війни, не був її стороною і, мовляв, не брав участі в ній.

Журналісти звертають увагу на те, що таким чином Сі жорстко відреагував на докори партнерів України, насамперед США.

Як відомо, офіційний Вашингтон обурюється, що Китай не лише є покупцем величезної кількості російської нафти і газу, а й передає армії РФ супутникові знімки, деталі для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.

Європейські лідери намагаються схилити Сі на свій бік

Французький лідер Еммануель Макрон дав зрозуміти китайському колезі, що "без безпеки для України не може бути безпеки для Європи".

Він також додав, що Франція не перебуває у стані війни з Росією або її народом і не прагне до повалення режиму Путіна.

На переконання Макрона, офіційні Пекін та Париж "повинні підтримувати тісний діалог".

Окрім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай має "використовувати весь свій вплив на Росію, щоб припинити її агресивну війну проти України".

Необхідно докласти більше зусиль для скорочення постачань до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою. І з огляду на екзистенційний характер загроз, що походять від цієї війни, як для України, так і для Європи, це дійсно впливає на відносини між ЄС і Китаєм, — сказала фон дер Ляєн, яка зайняла жорсткішу позицію щодо Китаю, ніж Макрон.

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