США закликали Китай та Росію оголосити, що ШІ не контролюватиме ядерну зброю

У Держдепі США закликали Китай і Росію погодитися із заявами США та інших країн про те, що лише люди, а не штучний інтелект, будуть приймати рішення щодо розміщення ядерної зброї.

США закликали РФ та Китай зробити заяву щодо ядерної зброї та ШІ

Як повідомляє Reuters, посадовець Державного департаменту США з контролю над озброєннями Пол Дін заявив про це на онлайн-брифінгу.

За його словами, Вашингтон взяв на себе «чітке і рішуче зобов’язання», що люди мають повний контроль над ядерною зброєю, додавши, що Франція та Велика Британія зробили те саме.

Ми б вітали подібну заяву Китаю та Російської Федерації. Ми вважаємо, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки, і ми вважаємо, що це те, що було б дуже бажано в контексті П5, — сказав він, маючи на увазі п'ять постійних членів Ради безпеки ООН. Поширити

Переговори США та Китаю про ядерну зброю і ШІ

Як пише Reuters, зауваження посадовця Держдепу США прозвучали на тлі намагань адміністрації президента США Джо Байдена поглибити дискусії з Китаєм щодо політики ядерної зброї та розвитку штучного інтелекту.

Про обговорення щодо штучного інтелекту стало відомо під час переговорів між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні 26 квітня.

Китай та США домовилися провести свої перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту найближчими тижнями, за словами Блінкен.

Він додав, що країни поділяться думками про те, як найкраще керувати ризиками та безпекою, пов’язаною з цією технологією.