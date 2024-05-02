США призвали Китай и Россию объявить, что ИИ не будет контролировать ядерное оружие
Категория
Мир
Дата публикации

США призвали Китай и Россию объявить, что ИИ не будет контролировать ядерное оружие

Путин и Си
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Источник:  Reuters

В Госдепе США призвали Китай и Россию согласиться с заявлениями США и других стран о том, что только люди, а не искусственный интеллект, будут принимать решение о размещении ядерного оружия.

США призвали РФ и Китай сделать заявление о ядерном оружии и ИИ

Как сообщает Reuters, должностное лицо Государственного департамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил об этом на онлайн-брифинге.

По его словам, Вашингтон взял на себя "четкое и решительное обязательство", что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, добавив, что Франция и Великобритания сделали то же самое.

Мы приветствовали бы подобное заявление Китая и Российской Федерации. Мы считаем, что это очень важная норма ответственного поведения, и мы считаем, что это то, что было бы очень желательно в контексте П5, — сказал он, имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.

Переговоры США и Китая о ядерном оружии и ИИ

Как пишет Reuters, замечания должностного лица Госдепа США прозвучали на фоне попыток администрации президента США Джо Байдена углубить дискуссии с Китаем относительно политики ядерного оружия и развития искусственного интеллекта.

Об обсуждении искусственного интеллекта стало известно во время переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван I в Пекине 26 апреля.

Китай и США договорились провести свои первые двусторонние переговоры по искусственному интеллекту в ближайшие недели, по словам Блинкен.

Он добавил, что страны поделятся мнениями о том, как лучше управлять рисками и безопасностью, связанной с этой технологией.

Для нормализации военной связи в январе официальные лица США и Китая возобновили обсуждение ядерного оружия, но официальные переговоры по контролю над вооружениями не ожидаются.

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