РФ ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.

Россия выступила против запрета ядерного оружия в космосе

За документ, внесенный Японией и Соединенными Штатами, проголосовало 13 членов Совбеза из 15 (США, Великобритания, Франция, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мальта, Республика Корея, Словения, Швейцария, Япония). Против высказалась только Россия, Китай воздержался.

Согласно проекту резолюции, "все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения погони вооружений в космическом пространстве".

Как отметила на заседании Совбеза постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, голосование России против проекта документа может свидетельствовать о том, что Москва что-то скрывает.

Если вы соблюдаете правила, то почему не поддерживаете подтверждающую их резолюцию? — риторически спросила она у представителей российской делегации. — Что вы можете скрывать? Поделиться

По словам Томас-Гринфилд, "Китай продемонстрировал, что он скорее будет защищать Россию как своего младшего партнера, чем глобальный режим нераспространения".

Прямой язык Кислицы: Преступный московский режим не позволил Совету Безопасности ООН принять проект резолюции, призвавший все государства предотвратить погоню вооружений, в том числе ядерных, в космосе. Это произошло в том числе и потому, что военным преступникам до сих пор разрешено оккупировать место СССР как постоянного члена Совбеза ООН, несмотря на ежедневные преступления, совершаемые Москвой. Поделиться

Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проект резолюції, який закликав усі держави запобігти гонці озброєнь, зокрема, ядерних у космосі. Це сталося у тому числі і тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце постійного члена Радбезу ООН,… pic.twitter.com/bSdNiPnC1y — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) April 24, 2024

Что известно о размещении Россией ядерного оружия в космосе

14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

По данным источников CNN, знакомым с данными американской разведки, Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое могло бы уничтожить спутники.

Такое оружие могло бы создать огромную энергетическую волну при детонации, потенциально разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников, от которых зависит мобильная связь, оплата счетов и использование интернета.