РФ ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН против распространения оружия, в том числе ядерного, в космическом пространстве.
Россия выступила против запрета ядерного оружия в космосе
За документ, внесенный Японией и Соединенными Штатами, проголосовало 13 членов Совбеза из 15 (США, Великобритания, Франция, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мальта, Республика Корея, Словения, Швейцария, Япония). Против высказалась только Россия, Китай воздержался.
Согласно проекту резолюции, "все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения погони вооружений в космическом пространстве".
Как отметила на заседании Совбеза постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, голосование России против проекта документа может свидетельствовать о том, что Москва что-то скрывает.
По словам Томас-Гринфилд, "Китай продемонстрировал, что он скорее будет защищать Россию как своего младшего партнера, чем глобальный режим нераспространения".
Что известно о размещении Россией ядерного оружия в космосе
14 февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.
По данным источников CNN, знакомым с данными американской разведки, Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое могло бы уничтожить спутники.
Такое оружие могло бы создать огромную энергетическую волну при детонации, потенциально разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников, от которых зависит мобильная связь, оплата счетов и использование интернета.
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