РФ ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі

Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.

Росія виступила проти заборони ядерної зброї в космосі

За документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія, Китай — утримався.

Відповідно до проєкту резолюції, "усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі".

Як зауважила на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує.

Якщо ви дотримуєтеся правил, то чому не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? — риторично запитала вона представників російської делегації. — Що ви можете приховувати? Поширити

За словами Томас-Грінфілд, "Китай продемонстрував, що він радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж глобальний режим нерозповсюдження".

Пряма мова Кислиці: Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проєкт резолюції, який закликав усі держави запобігти гонитві озброєнь, зокрема ядерних, у космосі. Це сталося в тому числі й тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце СРСР як постійного члена Радбезу ООН, незважаючи на щоденні злочини, які вчиняються Москвою. Поширити

Злочинний московський режим не дозволив Раді Безпеки ООН прийняти проект резолюції, який закликав усі держави запобігти гонці озброєнь, зокрема, ядерних у космосі. Це сталося у тому числі і тому, що воєнним злочинцям досі дозволено окупувати місце постійного члена Радбезу ООН,… pic.twitter.com/bSdNiPnC1y — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) April 24, 2024

Що відомо про розміщення Росією ядерної зброї у космосі

14 лютого голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

За даними джерел CNN, знайомими з даними американської розвідки, Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка б могла знищити супутники.

Така зброя могла б створити величезну енергетичну хвилю під час детонації, потенційно руйнуючи величезну частину комерційних і державних супутників, від яких залежить мобільний зв’язок, оплата рахунків та використання інтернету.