РФ ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі

Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН проти поширення зброї, зокрема ядерної, в космічному просторі.
Росія виступила проти заборони ядерної зброї в космосі
За документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія, Китай — утримався.
Відповідно до проєкту резолюції, "усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі".
Як зауважила на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує.
За словами Томас-Грінфілд, "Китай продемонстрував, що він радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж глобальний режим нерозповсюдження".
Що відомо про розміщення Росією ядерної зброї у космосі
14 лютого голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.
За даними джерел CNN, знайомими з даними американської розвідки, Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка б могла знищити супутники.
Така зброя могла б створити величезну енергетичну хвилю під час детонації, потенційно руйнуючи величезну частину комерційних і державних супутників, від яких залежить мобільний зв’язок, оплата рахунків та використання інтернету.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-