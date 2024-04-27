Военно-воздушные силы США официально подтвердили, что уже заключили контракт на 13 млрд долларов с компанией Sierra Nevada Corporation на разработку современно самолета "судного дня" E-4B, который может функционировать во время ядерной войны.

США планируют создать еще один самолет "судного дня"

Журналисты обращают внимание на то, что проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) преследует цель заменить устаревшие самолеты эпохи 1970-х годов, срок службы которых близится к концу.

Согласно последним данным, работы будут продолжаться в Колорадо, Неваде и Огайо и, по всей вероятности, будут завершены в 2036 году.

Чтобы удовлетворить эксплуатационные требования, система вооружения будет состоять из коммерческого реактивного двигателя, закаленного и модифицированного в соответствии с военными требованиями, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, в большинстве случаев E-4B используются для транспортировки главы Пентагона, однако он также создан как мобильный командный пункт.

Что еще известно об американском самолете "судного дня"

К примеру, самолет способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям, что позволяет лидерам США отдавать приказы военным в случае чрезвычайной ситуации в стране.

Кроме того, указано, что E-4B имеет возможность осуществлять дозаправку в воздухе, оборудован помещениями для конференций и брифингов, а также современным коммуникационным оборудованием.

В ВВС США есть четыре самолета E-4B, о которых известно официально.

По словам представителей Минобороны, по крайней мере, один из них постоянно находится в боевой готовности.

По предварительным данным, срок эксплуатации E-4B истечет в начале 2030-х годов.