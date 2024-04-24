Полковник ВСУ рассказал секрет скорейшего сбивания самолетов РФ

Продолжается война в Украине, и российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который может запускать управляемые авиабомбы, будет обречен, если его примут на прицел самолеты F-16, вооруженные ракетами класса AIM-120 AMRAAM.
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Важно, чтобы украинское государство вместе с F-16 получило такие ракеты класса "воздух — воздух", поделился мнением полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.
Вражеский истребитель запускает авиабомбы с расстояния от 40 до 70 километров, а дальность поражения ракет AIM-120 AMRAAM в некоторых модификациях составляет 180 км. F-16 может одновременно нести шесть ракет такого типа.
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Военный эксперт обращает внимание на то, что украинцам удалось убить двух зайцев одним выстрелом, ведь Россия потеряла не только бомбардировщик, но и по меньшей мере одного члена экипажа, погибшего в результате атаки.
Как отмечает Роман Свитан, подготовка экипажа и слетаемость к определенным механизмам длится около 8 лет.
По его словам, сам бомбардировщик очень тяжел. Его вес достигает 100-120 тонн.
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