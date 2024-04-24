Полковник ВСУ рассказал секрет скорейшего сбивания самолетов РФ

Продолжается война в Украине, и российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который может запускать управляемые авиабомбы, будет обречен, если его примут на прицел самолеты F-16, вооруженные ракетами класса AIM-120 AMRAAM.

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Важно, чтобы украинское государство вместе с F-16 получило такие ракеты класса "воздух — воздух", поделился мнением полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник.

Как только Су-34 взят на прицел, будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько враждебных Су-34… — поделился аналитик. Поделиться

Вражеский истребитель запускает авиабомбы с расстояния от 40 до 70 километров, а дальность поражения ракет AIM-120 AMRAAM в некоторых модификациях составляет 180 км. F-16 может одновременно нести шесть ракет такого типа.

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Военный эксперт обращает внимание на то, что украинцам удалось убить двух зайцев одним выстрелом, ведь Россия потеряла не только бомбардировщик, но и по меньшей мере одного члена экипажа, погибшего в результате атаки.

Как отмечает Роман Свитан, подготовка экипажа и слетаемость к определенным механизмам длится около 8 лет.

То есть он заправляется более 50 тонн керосина — одна железнодорожная цистерна "входит" в этот самолет, чтобы он мог пролететь определенное время, — объясняет полковник запаса ВСУ. Поделиться

По его словам, сам бомбардировщик очень тяжел. Его вес достигает 100-120 тонн.