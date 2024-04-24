Полковник ЗСУ розповів секрет швидкого збиття літаків РФ

Триває війна в Україні, і російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який може запускати керовані авіабомби, буде приречений, якщо його візьмуть на приціл літаки F-16, озброєні ракетами класу AIM-120 AMRAAM.
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Важливо, щоб українська держава разом з F-16 отримала такі ракети класу "повітря — повітря", поділився думкою полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.
Варто зазначити, що ворожий винищувач запускає авіабомби з відстані від 40 до 70 кілометрів, а дальність ураження ракет AIM-120 AMRAAM у деяких модифікаціях становить 180 км. F-16 може нести одночасно шість ракет такого типу.
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Військовий експерт звертає увагу на те, що українцям вдалося вбити двох зайців одним пострілом, адже Росія втратила не лише бомбардувальник, а й щонайменше одного члена екіпажу, який загинув внаслідок атаки.
Як зазначає Роман Світан, підготовка екіпажу та злітаність до певних механізмів триває близько 8 років.
За його словами, сам бомбардувальник дуже важкий. Його вага сягає 100 — 120 тонн.
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