Полковник ЗСУ розповів секрет швидкого збиття літаків РФ

Триває війна в Україні, і російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який може запускати керовані авіабомби, буде приречений, якщо його візьмуть на приціл літаки F-16, озброєні ракетами класу AIM-120 AMRAAM.

Як ефективно збивати літаки РФ

Важливо, щоб українська держава разом з F-16 отримала такі ракети класу "повітря — повітря", поділився думкою полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник.

Як тільки Су-34 взятий на приціл, то буде приречений. Можливо, від однієї ухилиться, але від двох-трьох точно ні. Тут може працювати всього пара F-16, щоб збити кілька ворожих Су-34…, — поділився аналітик. Поширити

Варто зазначити, що ворожий винищувач запускає авіабомби з відстані від 40 до 70 кілометрів, а дальність ураження ракет AIM-120 AMRAAM у деяких модифікаціях становить 180 км. F-16 може нести одночасно шість ракет такого типу.

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Військовий експерт звертає увагу на те, що українцям вдалося вбити двох зайців одним пострілом, адже Росія втратила не лише бомбардувальник, а й щонайменше одного члена екіпажу, який загинув внаслідок атаки.

Як зазначає Роман Світан, підготовка екіпажу та злітаність до певних механізмів триває близько 8 років.

Тобто він заправляється більш ніж 50 тоннами гасу — одна залізнична цистерна "входить" у цей літак, щоб він міг пролетіти певний час, — пояснює полковник запасу ЗСУ. Поширити

За його словами, сам бомбардувальник дуже важкий. Його вага сягає 100 — 120 тонн.