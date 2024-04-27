Військово-повітряні сили США офіційно підтвердили, що вже уклали контракт на 13 млрд доларів з компанією Sierra Nevada Corporation на розробку сучасно літака "судного дня" E-4B, який може функціонувати під час ядерної війни.

США планують створити ще один літак "судного дня"

Журналісти звертають увагу на те, що проєкт Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) має на меті замінити застарілі літаки епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця.

Згідно з останніми даними, роботи будуть тривати в Колорадо, Неваді та Огайо і, цілком ймовірно, будуть завершені у 2036 році.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, у більшості випадків E-4B використовують для транспортування глави Пентагону, однак він також створений як мобільний командний пункт.

Що ще відомо про американський літак “судного дня”

До прикладу, літак здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

Окрім того, наголошується, E-4B має можливість здійснювати дозаправлення в повітрі, обладнаний приміщеннями для конференцій і брифінгів, а також сучасним комунікаційним обладнанням.

У ВПС США є чотири літаки E-4B про які відомо офіційно.

За словами представників Міноборони, принаймні один із них постійно перебуває в бойовій готовності.

За попередніми даними, термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.