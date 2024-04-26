Путін планує візит до Китаю. Чого чекати

Російський диктатор Володимир Путін Путін планує відвідати китайського лідера Сі Цзіньпіна у травні. Цей візит може стати його першою закордонною поїздкою на новому президентському терміні.

Майбутній візит Путіна в Китай

На з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців 25 квітня Путін анонсував майбутній візит та заявив, що подарує лідеру Китаю книгу Чернишевського.

Вперше про візит Путіна до Пекіна заявило Агентство Reuters 19 березня. Тоді наголошувалося, що майбутня поїздка може стати першою закордонною подорожжю глави кремлівського режиму під час його нового президентського терміну.

Згідно з Reuters, офіційна інавгурація російського диктатора запланована на 7 травня.

Коли Путін востаннє відвідував Китай

Останній раз Путін відвідав Китай у жовтні 2023 року. Тоді він заявив, що тривалий час спілкувався з Сі Цзіньпіном про ситуацію на Близькому Сході та в Україні.

Сі Цзіньпін назвав Путіна "старим другом" і запропонував ініціативу створення "альтернативної моделі розвитку для світу". Той привітав таку ідею, підкресливши "глибоку прив'язаність" Росії до Китаю. Поширити

Нагадаємо, що уряди європейських краї засудили повторне переобрання Путіна, визнавши його несправедливим та недемократичним.

Проте Китай, Індія та Північна Корея привітали російського диктатора з продовженням його правління ще на шість років. Це підкреслило геополітичні розколи, що поширилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Візит Путіна до Пекіна може відбутися перед запланованою поїздкою Сі в Європу.

Відносини Росії та Китаю

В останні роки Китай посилив свої торговельні та військові зв'язки з Росією. Обидві країни оголосили про партнерство "без обмежень" у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Глава Кремля заявив журналістам, що Росія та Китай мають схожу глобальну перспективу, міцні відносини, частково завдяки його добрим особистим стосункам з Сі, додавши, що Москва та Пекін будуть розвивати зв'язки в найближчі роки.

Сі відвідав Росію під час своєї першої закордонної поїздки після пандемії коронавірусу у березні минулого року, незабаром після отримання неперевершеного третього терміну як глава своєї держави.

Путін і Сі часто наголошували на тісній особистій дружбі і зустрічалися більше 40 разів, останній раз — у жовтні минулого року, коли глава Кремля був почесним гостем на саміті китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" у Пекіні.