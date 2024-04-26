Российский диктатор Владимир Путин Путин планирует посетить китайского лидера Си Цзиньпина в мае. Этот визит может стать его первой заграничной поездкой на новом президентском сроке.

Предстоящий визит Путина в Китай

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля Путин анонсировал предстоящий визит и заявил, что подарит лидеру Китая книгу Чернышевского.

Впервые о визите Путина в Пекин заявило Агентство Reuters 19 марта. Тогда отмечалось, что предстоящая поездка может стать первым заграничным путешествием главы кремлевского режима во время его нового президентского срока.

Согласно Reuters, официальная инаугурация российского диктатора запланирована на 7 мая.

Когда Путин последний раз посещал Китай

В последний раз Путин посетил Китай в октябре 2023 года. Тогда он заявил, что долгое время общался с Си Цзиньпином о ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

Си Цзиньпин назвал Путина "старым другом" и предложил инициативу создания "альтернативной модели развития мира". Тот поприветствовал такую идею, подчеркнув "глубокую привязанность" России к Китаю. Поделиться

Напомним, что правительства европейских стран осудили повторное переизбрание Путина, признав его несправедливым и недемократическим. Однако Китай, Индия и Северная Корея поприветствовали российского диктатора с продолжением его правления еще на шесть лет. Это подчеркнуло распространившиеся после полномасштабного вторжения России в Украину геополитические расколы.

Визит Путина в Пекин может состояться перед запланированной поездкой Си в Европу.

Дружба Путина и китайского лидера Си Цзиньпина

В последние годы Китай усилил свои торговые и военные связи с Россией. Обе страны объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Глава Кремля заявил журналистам, что Россия и Китай имеют схожую глобальную перспективу, прочные отношения, отчасти благодаря его хорошим личным отношениям с Си, добавив, что Москва и Пекин будут развивать связи в ближайшие годы.

Си посетил Россию во время своей первой заграничной поездки после пандемии коронавируса в марте прошлого года, вскоре после получения непревзойденного третьего срока в качестве главы своего государства.

Путин и Си часто отмечали тесную личную дружбу и встречались более 40 раз, последний раз — в октябре прошлого года, когда глава Кремля был почетным гостем на саммите китайской инициативы "Один пояс, один путь" в Пекине.