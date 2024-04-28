Ілон Маск несподівано прилетів до Китаю. Яка причина

Американський мільярдер та головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск здійснив неоголошену поїздку до Китаю і зустрівся з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.

Навіщо Ілон Маск поїхав до Китаю

Як повідомляє Центральне телебачення Китаю, Маск сказав Лі, що Tesla готова поглибити співпрацю з Китаєм.

Генеральний директор Tesla раніше зустрівся з головою Китайської ради сприяння міжнародній торгівлі Реном Хунбінем.

Очікується, що Маск зустрінеться з офіційними особами, щоб обговорити впровадження системи допомоги водієві Tesla.

Tesla працює над тим, щоб систему, яку вона називає Full Self-Driving або FSD, схвалити для нових ринків. У минулому їхні транспортні засоби були заборонені на військових базах Китаю та деяких інших урядових об’єктах через камери, які використовуються в їхніх системах допомоги водієві.

Як пише Bloomberg, візит Маска до Китаю відбувся через тиждень після того, як мільярдер відклав свій візит до Індії для вирішення нагальних проблем Tesla.

Видання зазначає, що візит бізнесмена відбувся в нестабільний період для Tesla: уповільнення продажів електромобілів спонукало компанію до скорочення витрат і скорочення більш ніж 10% робочої сили в усьому світі.

Tesla відкликає майже 4 тис своїх Cybertruck

У квітні стало відомо, що Tesla відкликає 3878 своїх Cybertrucks 2024 року випуску через проблему з педаллю акселератора, що може застрягати.

Компанія навіть призупинила поставки вантажівок, поки вирішує цю проблему.

Tesla каже, що замінить або переробить педаль акселератора на всіх існуючих Cybertrucks.

Також компанія почала будувати Cybertrucks з новою педаллю акселератора, і лагодить транспортні засоби, які перебувають у дорозі або стоять у центрах доставки.