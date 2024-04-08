Проти Ілона Маска розпочали кримінальне провадження у Бразилії — причина

Верховний суд Бразилії почав розслідування за фактом «перешкоджання правосуддю» з боку американського мільярдера Ілона Маска.

Кримінальне розслідування проти Ілона Маска

Bloomberg пише, що у документі, опублікованому судом, суддя Александр де Мораєс заявив, що мільярдер «розпочав кампанію з дезінформації».

Також у документів вказано, що X — раніше відомий як Twitter — зловживає економічною владою, щоб «незаконно впливати на громадську думку».

Маска також включили в кримінальне розслідування, яке вивчає антидемократичні дії так званих «цифрових ополченців».

Що зробив Ілон Маск

Заява суду з’явилася після того, як Маск заявив, що він порушить судові накази та скасує обмеження, накладені на деякі облікові записи X у Бразилії.

Неясно, які облікові записи мав на увазі Маск. Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка облікових записів, пов’язаних із правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками, залишалися заблокованими.

Мільярдер розкритикував Мораєса в кількох своїх публікаціях у соціальних мережах протягом вихідних, звинувачуючи суддю у зраді конституції та закликаючи до його імпічменту.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

У своїй суботній публікації Маск також заявив, що бразильський суд погрожує припинити доступ до X в країні.