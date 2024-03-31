Ілон Маск відзначився новим скандальним прогнозом щодо війни РФ проти України

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що якщо війна триватиме «досить довго», то Україна нібито може втратити Одесу. Він знову закликав до переговорів з РФ.

Що сказав Ілон Маск про Україну

У своїй соцмережі Х Маск написав, що “це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні та переваги в повітрі“.

Будь-який дурень міг це передбачити. Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони. Навіть тоді важко утримувати землю, яка не має сильних природних бар’єрів. Поширити

Мільярдер продовжив, що у Росії немає шансів загарбати всю Україну, оскільки на заході місцевий опір буде надзвичайно сильним. Однак, на його думку, Росія завоює більше території.

Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не досягне Дніпра, який важко подолати. Але якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса. Чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні, на мій погляд, справжнє питання, яке залишається. Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться. Поширити

It was a tragic waste of life for Ukraine to attack a larger army that had defense in depth, minefields and stronger artillery when Ukraine lacked armor or air superiority! Any fool could have predicted that.



My recommendation a year ago was for Ukraine to entrench and apply all… — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2024

Не перша заява Маска про війну РФ проти України

Це не перша неоднозначна заява Маска про Україну. Попри підтримку України у перші місяці повномасштабного вторгнення, пізніше Маск заявив, що Революція Гідності була «переворотом».

Також Маск заявляв, що особисто розмовляв з Путіним у 2022 році перед тим, як опублікувати в Twitter пропозицію припинити війну в Україні, яка передбачала б постійну передачу території Росії.

Більше того, Маск наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого Криму, аби перешкодити Україні атакувати російський флот. За повідомленнями ЗМІ, Маск боявся, що РФ відповість на це ядерною зброєю.

У лютому 2024 року Маск висловився проти законопроєкту США про фінансову допомогу Україні.