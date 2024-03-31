Ілон Маск відзначився новим скандальним прогнозом щодо війни РФ проти України

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що якщо війна триватиме «досить довго», то Україна нібито може втратити Одесу. Він знову закликав до переговорів з РФ.
Що сказав Ілон Маск про Україну
У своїй соцмережі Х Маск написав, що “це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні та переваги в повітрі“.
Мільярдер продовжив, що у Росії немає шансів загарбати всю Україну, оскільки на заході місцевий опір буде надзвичайно сильним. Однак, на його думку, Росія завоює більше території.
Не перша заява Маска про війну РФ проти України
Це не перша неоднозначна заява Маска про Україну. Попри підтримку України у перші місяці повномасштабного вторгнення, пізніше Маск заявив, що Революція Гідності була «переворотом».
Також Маск заявляв, що особисто розмовляв з Путіним у 2022 році перед тим, як опублікувати в Twitter пропозицію припинити війну в Україні, яка передбачала б постійну передачу території Росії.
Більше того, Маск наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого Криму, аби перешкодити Україні атакувати російський флот. За повідомленнями ЗМІ, Маск боявся, що РФ відповість на це ядерною зброєю.
У лютому 2024 року Маск висловився проти законопроєкту США про фінансову допомогу Україні.
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