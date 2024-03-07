У Палаті представників США стартувало розслідування проти компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску. Все почалося після скарг України на те, що армія РФ використовує Starlink на полі бою.

Компанія Ілона Маска буде пояснювати наявність Starlink у армії РФ

Варто звернути увагу на те, що ініціаторами розслідування стали демократи: йдеться про Джеймі Раскіна та Роберта Гарсія.

Про це повідомляє видання The Washington Post, яке отримало у розпорядження листа вказаних політиків.

У ньому Раскін та Гарсія вимагають у SpaceX повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, зокрема й в окупованих Росією регіонах України.

Демократи наголосили, що вони схвильовані скаргами української розвідки на те, що армія РФ розмістила термінали компанії на Донбасі, що потенційно підпадає під санкції США.

Ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США, — мовиться в листі законодавців. Поширити

Демократи планують залучити Пентагон до розслідування проти SpaceX

За словами журналістів, американські політики також поцікавилися у компанії Ілона Маска, що конкретно вона зробила для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

Що важливо розуміти, Раскін та Гарсія тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.