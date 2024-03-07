В США начали расследование против компании Маска из-за возможной помощи РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В США начали расследование против компании Маска из-за возможной помощи РФ

Илон Маск
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Источник:  The Washington Post

В Палате представителей США стартовало расследование против компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Все началось после жалоб Украины на то, что армия РФ использует Starlink на поле боя.

Компания Илона Маска будет объяснять наличие Starlink у армии РФ

Следует обратить внимание на то, что инициаторами расследования стали демократы: речь идет о Джейми Раскине и Роберте Гарсии.

Об этом сообщает издание The Washington Post, которое получило в распоряжение письмо указанных политиков.

В нем Раскин и Гарсия требуют у SpaceX сообщить о жалобах касательно потенциальных незаконных приобретений терминалов Starlink, в том числе и в оккупированных Россией регионах Украины.

Демократы подчеркнули, что они взволнованы жалобами украинской разведки на то, что армия РФ разместила терминалы компании на Донбассе, потенциально подпадающей под санкции США.

Вероятное использование Россией Starlink является серьезной угрозой безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США, — сказано в письме законодателей.

Демократы планируют привлечь Пентагон к расследованию против SpaceX

По словам журналистов, американские политики также поинтересовались у компании Илона Маска, что конкретно она сделала для устранения уязвимостей в системе безопасности, которые Россия могла использовать для незаконного приобретения терминалов Starlink, а также о том, как компания сотрудничает с другими американскими регуляторами для предотвращения незаконной торговли терминалами.

Что важно понимать, Раскин и Гарсия только начинают свое расследование, но планируют связаться с Пентагоном и другими соответствующими ведомствами.

Остается критически важным, чтобы Россия была лишена какой-либо торговли, расширяющей возможности ее военных, — подчеркнули законодатели.

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