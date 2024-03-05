Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира

Кто стал самым богатым человеком мира

Ранее 60-летний Джефф Безос возглавлял рейтинг самых богатых людей по версии Bloomberg в 2021 году, а теперь снова вернулся на главную ступень.

Сейчас состояние Маска составляет 197,7 млрд долларов, а Безоса — 200,3 млрд долларов.

По данным источника, разница в состоянии между 52-летним Маском и Безосом, который в определенный момент достигал 142 млрд долларов, уменьшается, поскольку акции Amazon и Tesla движутся в противоположных направлениях.

Хотя обе компании входят в так называемую «Большую семерку», которая стимулирует американские фондовые рынки, акции Amazon с конца 2022 года выросли более чем вдвое и находятся почти на уровне рекордного максимума. Между тем, акции Tesla упали примерно на 50% от своего пика 2021 года.

Четвертого марта фиксировали падение акций Tesla после того, как поставки с ее завода в Шанхае упали до самого низкого уровня более чем через год. Между тем, Amazon демонстрирует лучший рост онлайн-продаж с начала пандемии.

Маск может получить Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента Мариус Нильсен выдвинул кандидатуру американского миллиардера Илона Маска на Нобелевскую премию мира

Представитель либертарианской "Партии прогресса" считает Маска "упорным сторонником свободы слова".

Также отмечается, что он выдвинул владельца соцсети X (Twitter) и основателя Tesla на премию за его "непреклонную защиту диалога, свободы слова и (предоставление - ред.) возможности выражать свои взгляды".

Вспомнил Нильсен и об Украине и отметил Starlink Маска, отметив, что их используют Силы обороны, чтобы "общаться, координировать и противостоять атаке со стороны России".