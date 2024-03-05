Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу

Хто став найбагатшої людини світу

Раніше 60-річний Джефф Безос очолював рейтинг найбагатших людей за версією Bloomberg у 2021 році, а тепер знову повернувся на головний щабель.

Зараз статки Маска становлять 197,7 млрд доларів, а Безоса — 200,3 млрд доларів.

За даними джерела, різниця у статках між 52-річним Маском і Безосом, який у певний момент сягав 142 млрд доларів, зменшується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються у протилежних напрямках.

Хоча обидві компанії входять до так званої «Великої сімки», яка стимулює американські фондові ринки, акції Amazon з кінця 2022 року зросли більш ніж удвічі та перебувають майже на рівні рекордного максимуму. Тим часом акції Tesla впали приблизно на 50% від свого піка 2021 року.

Четвертого березня фіксували падіння акцій Tesla після того, як постачання з її заводу в Шанхаї впали до найнижчого рівня більш ніж за рік. Тим часом Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Маск може отримати Нобелівську премію миру

Депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен висунув кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска на Нобелівську премію миру

Представник лібертаріанської "Партії прогресу" вважає Маска "завзятим прихильником свободи слова".

Також зазначається, що він висунув власника соцмережі X (Twitter) і засновника Tesla на премію за його "непохитний захист діалогу, свободи слова та (надання, - ред) можливості висловлювати свої погляди".

Згадав Нільсен і про Україну та відзначив Starlink Маска, зазначивши, що їх використовують Сили оборони, аби "спілкуватися, координувати та протистояти атаці з боку Росії".