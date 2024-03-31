Илон Маск отметился новым скандальным прогнозом по войне РФ против Украины

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что если война будет продолжаться «достаточно долго», то Украина может потерять Одессу. Он снова призвал к переговорам с РФ.

Что сказал Илон Маск об Украине

В своей соцсети Х Маск написал, что "это было трагической потерей жизни для Украины - атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более мощную артиллерию, когда Украине не хватало брони и преимущества в воздухе".

Любой дурак мог это предвидеть. Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и использовать все ресурсы для обороны. Даже тогда трудно удерживать землю, не имеющую сильных природных барьеров. Поделиться

Миллиардер продолжил, что у России нет шансов захватить всю Украину, поскольку на западе местное сопротивление будет чрезвычайно сильным. Однако, по его мнению, Россия завоюет больше территории.

Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не достигнет трудно преодолеющего Днепра. Но если война продлится достаточно долго, упадет и Одесса. Утратит ли Украина весь доступ к Черному морю или нет, на мой взгляд, настоящий остающийся вопрос. Я рекомендую урегулирование путем переговоров прежде, чем это произойдет. Поделиться

It was a tragic waste of life for Ukraine to attack a larger army that had defense in depth, minefields and stronger artillery when Ukraine lacked armor or air superiority! Any fool could have predicted that.



My recommendation a year ago was for Ukraine to entrench and apply all… — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2024

Не первое заявление Маска о войне РФ против Украины

Это не первое неоднозначное заявление Маска об Украине. Несмотря на поддержку Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения, позже Маск заявил, что Революция Достоинства была переворотом.

Также Маск заявлял, что лично разговаривал с Путиным в 2022 году перед тем, как опубликовать в Twitter предложение прекратить войну в Украине, которая предполагала бы постоянную передачу территории России.

Более того, Маск приказал своим инженерам выключить сеть Starlink вблизи оккупированного Крыма, чтобы помешать Украине атаковать российский флот. По сообщениям СМИ, Маск боялся, что РФ ответит на это ядерным оружием.

В феврале 2024 года Маск высказался против законопроекта США о финансовой помощи Украине.