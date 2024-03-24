Американський бізнесмен-мільярдер та глава компанії Neuralink Ілон Маск заявив, що за допомогою мозкового чипа Blindsight нібито вдалось відновити зір мавпі.

Що відомо про ефективність чипів від Neuralink

При цьому Маск почав порівнювати початкову якість візуальної картинки із графікою перших відеоігор, зазначивши потенціал для покращення, що нібито зможе перевершити здатність людського зору.

I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.



Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.



(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!) — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024

Чому варто обережно ставитись до заяв Маска

Попри інтригуючі заяви, Маск рідко наводить вагомі докази власних тверджень.

Наразі досягнення Neuralink у порівнянні з останніми технологічними досягненнями викликають скептицизм.

Крім того, не розголошуються особливості процесу, такі як стан мавп, що беруть участь у дослідженні, та методологія, що використовується.

Так було і з заявами про першого пацієнта з чипом Neuralink. які скептики піддавали сумнівам. Та це тривало до моменту, коли Neuralink нарешті продемонструвала свій успіх.

Критики Маска нагадують його обіцянки щодо термінів створення повністю автономних Tesla, яких не було дотримано.

Як і у випадку з будь-яким сміливим твердженням, для підтвердження прогресу Neuralink необхідна ретельна перевірка з боку наукових експертів.

Якщо передбачувані досягнення Neuralink підтвердяться, вони можуть ознаменувати значний прогрес у наданні допомоги людям з інвалідністю та особам з порушенням зору.

Маск також наголосив на безпечності пристроїв Neuralink для тварин, хоча сумніви щодо цих запевнень залишаються.

Поки тривають дискусії, потенційний вплив інновацій Neuralink на медичну науку і людські можливості залишається темою, яка викликає як захоплення, так і скептицизм.