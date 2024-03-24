Маск заявил о возвращении зрения обезьяне с помощью чипа Neuralink
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Маск заявил о возвращении зрения обезьяне с помощью чипа Neuralink

Илон Маск
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Источник:  online.ua

Американский бизнесмен-миллиардер и глава компании Neuralink Илон Маск заявил, что с помощью мозгового чипа Blindsight якобы удалось восстановить зрение обезьяне.

Что известно об эффективности чипов от Neuralink

При этом Маск начал сравнивать первоначальное качество визуальной картинки с графикой первых видеоигр, отметив потенциал для улучшения, что вроде бы сможет превзойти способность человеческого зрения.

Почему стоит осторожно относиться к заявлениям.

Несмотря на интригующие заявления, Маск редко приводит веские доказательства собственных утверждений.

Теперь достижения Neuralink по сравнению с последними технологическими достижениями вызывают скептицизм.

Кроме того, не разглашаются особенности процесса, такие как состояние обезьян, участвующих в исследовании, и используемая методология.

Так было и с заявлениями о первом пациенте с чипом Neuralink. какие скептики подвергали сомнениям. Но это продолжалось до момента, когда Neuralink наконец-то продемонстрировала свой успех.

Критики Маска напоминают его обещания относительно сроков создания полностью автономных Tesla, которые не были соблюдены.

Как и в случае с любым смелым утверждением, для подтверждения прогресса Neuralink необходима тщательная проверка научными экспертами.

Если предполагаемые достижения Neuralink подтвердятся, они могут ознаменовать значительный прогресс в оказании помощи людям с инвалидностью и лицам с нарушением зрения.

Маск также отметил безопасность устройств Neuralink для животных, хотя сомнения в этих заверениях остаются.

Пока продолжаются дискуссии, потенциальное влияние инноваций Neuralink на медицинскую науку и человеческие возможности остается темой, вызывающей восхищение и скептицизм.

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