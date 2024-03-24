Американский бизнесмен-миллиардер и глава компании Neuralink Илон Маск заявил, что с помощью мозгового чипа Blindsight якобы удалось восстановить зрение обезьяне.
Что известно об эффективности чипов от Neuralink
При этом Маск начал сравнивать первоначальное качество визуальной картинки с графикой первых видеоигр, отметив потенциал для улучшения, что вроде бы сможет превзойти способность человеческого зрения.
Почему стоит осторожно относиться к заявлениям.
Несмотря на интригующие заявления, Маск редко приводит веские доказательства собственных утверждений.
Теперь достижения Neuralink по сравнению с последними технологическими достижениями вызывают скептицизм.
Кроме того, не разглашаются особенности процесса, такие как состояние обезьян, участвующих в исследовании, и используемая методология.
Так было и с заявлениями о первом пациенте с чипом Neuralink. какие скептики подвергали сомнениям. Но это продолжалось до момента, когда Neuralink наконец-то продемонстрировала свой успех.
Критики Маска напоминают его обещания относительно сроков создания полностью автономных Tesla, которые не были соблюдены.
Как и в случае с любым смелым утверждением, для подтверждения прогресса Neuralink необходима тщательная проверка научными экспертами.
Если предполагаемые достижения Neuralink подтвердятся, они могут ознаменовать значительный прогресс в оказании помощи людям с инвалидностью и лицам с нарушением зрения.
Маск также отметил безопасность устройств Neuralink для животных, хотя сомнения в этих заверениях остаются.
Пока продолжаются дискуссии, потенциальное влияние инноваций Neuralink на медицинскую науку и человеческие возможности остается темой, вызывающей восхищение и скептицизм.