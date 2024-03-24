Американский бизнесмен-миллиардер и глава компании Neuralink Илон Маск заявил, что с помощью мозгового чипа Blindsight якобы удалось восстановить зрение обезьяне.

Что известно об эффективности чипов от Neuralink

При этом Маск начал сравнивать первоначальное качество визуальной картинки с графикой первых видеоигр, отметив потенциал для улучшения, что вроде бы сможет превзойти способность человеческого зрения.

I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.



Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.



(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!) — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024

Почему стоит осторожно относиться к заявлениям.

Несмотря на интригующие заявления, Маск редко приводит веские доказательства собственных утверждений.

Теперь достижения Neuralink по сравнению с последними технологическими достижениями вызывают скептицизм.

Кроме того, не разглашаются особенности процесса, такие как состояние обезьян, участвующих в исследовании, и используемая методология.

Так было и с заявлениями о первом пациенте с чипом Neuralink. какие скептики подвергали сомнениям. Но это продолжалось до момента, когда Neuralink наконец-то продемонстрировала свой успех.

Критики Маска напоминают его обещания относительно сроков создания полностью автономных Tesla, которые не были соблюдены.

Как и в случае с любым смелым утверждением, для подтверждения прогресса Neuralink необходима тщательная проверка научными экспертами.

Если предполагаемые достижения Neuralink подтвердятся, они могут ознаменовать значительный прогресс в оказании помощи людям с инвалидностью и лицам с нарушением зрения.

Маск также отметил безопасность устройств Neuralink для животных, хотя сомнения в этих заверениях остаются.

Пока продолжаются дискуссии, потенциальное влияние инноваций Neuralink на медицинскую науку и человеческие возможности остается темой, вызывающей восхищение и скептицизм.