Против Илона Маска возбудили уголовное дело в Бразилии — причина
Категория
Мир
Дата публикации

Против Илона Маска возбудили уголовное дело в Бразилии — причина

Илон Маск
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Источник:  Bloomberg

Верховный суд Бразилии начал расследование по факту «препятствования правосудию» со стороны американского миллиардера Илона Маска.

Уголовное расследование против Илона Маска

Bloomberg пишет, что в документе, опубликованном судом, судья Александр де Мораес заявил, что миллиардер «начал кампанию по дезинформации».

Также у документов указано, что X, ранее известный как Twitter, злоупотребляет экономическими властями, чтобы «незаконно влиять на общественное мнение».

Маска также включили в уголовное расследование, изучающее антидемократические действия так называемых «цифровых ополченцев».

Что сделал Илон Маск

Заявление суда последовало после того, как Маск заявил, что он нарушит судебные приказы и отменит ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии.

Неясно, какие аккаунты имел в виду Маск. По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками, оставались заблокированными.

Миллиардер подверг критике Мораэса в нескольких своих публикациях в социальных сетях в течение выходных, обвиняя судью в измене конституции и призывая к его импичменту.

В своей субботней публикации Маск также заявил, что бразильский суд угрожает прекратить доступ к X в стране.

7 апреля местные СМИ сообщили, что операторы сети были предупреждены о возможной необходимости заблокировать доступ к платформе X.

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