Против Илона Маска возбудили уголовное дело в Бразилии — причина

Верховный суд Бразилии начал расследование по факту «препятствования правосудию» со стороны американского миллиардера Илона Маска.

Уголовное расследование против Илона Маска

Bloomberg пишет, что в документе, опубликованном судом, судья Александр де Мораес заявил, что миллиардер «начал кампанию по дезинформации».

Также у документов указано, что X, ранее известный как Twitter, злоупотребляет экономическими властями, чтобы «незаконно влиять на общественное мнение».

Маска также включили в уголовное расследование, изучающее антидемократические действия так называемых «цифровых ополченцев».

Что сделал Илон Маск

Заявление суда последовало после того, как Маск заявил, что он нарушит судебные приказы и отменит ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии.

Неясно, какие аккаунты имел в виду Маск. По состоянию на вечер воскресенья, 7 апреля, ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками, оставались заблокированными.

Миллиардер подверг критике Мораэса в нескольких своих публикациях в социальных сетях в течение выходных, обвиняя судью в измене конституции и призывая к его импичменту.

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

В своей субботней публикации Маск также заявил, что бразильский суд угрожает прекратить доступ к X в стране.