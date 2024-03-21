Компания Neuralink Маска показала своего первого пациента с мозговым чипом – видео

Neuralink показал видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. В ролике мужчина силой мысли двигает курсор на экране, чтобы играть в компьютерные шахматы.
Первый пациент Neuralink с имплантированным мозговым чипом
Как отмечается, Ноланд Арбо, 29-летний пациент, парализованный ниже плеча после несчастного случая, на видео от Neuralink играл в шахматы на своем ноутбуке и перемещал курсор с помощью устройства Neuralink в мозгу.
Имплантат Neuralink создан для того, чтобы люди могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой только с помощью мыслей.
По словам Ноланда Арбо, операция была «чрезвычайно легкой», и его выписали из больницы спустя сутки, когнитивных нарушений у мужчины нет.
Эксдиректор программы нейронной инженерии в Национальном институте здравоохранения США Кип Людвиг сказал, что то, что продемонстрировал Neuralink, не было «прорывом».
В то же время, он видит позитив в том, что пациент смог взаимодействовать с компьютером.
Что известно об имплантах в мозг человека компании Neuralink
Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.
Целью разработки является имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли».
Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.
В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.
Уже в 2022 году компания стала обвиняться в смертельных экспериментах над животными. В мае 2023 года регулятор США все же разрешил Neuralink опробовать мозговые импланты на людях.