Компания Neuralink Маска показала своего первого пациента с мозговым чипом – видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Компания Neuralink Маска показала своего первого пациента с мозговым чипом – видео

Neuralink
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Источник:  online.ua

Neuralink показал видео с первым пациентом, которому имплантировали мозговой чип. В ролике мужчина силой мысли двигает курсор на экране, чтобы играть в компьютерные шахматы.

Первый пациент Neuralink с имплантированным мозговым чипом

Как отмечается, Ноланд Арбо, 29-летний пациент, парализованный ниже плеча после несчастного случая, на видео от Neuralink играл в шахматы на своем ноутбуке и перемещал курсор с помощью устройства Neuralink в мозгу.

Имплантат Neuralink создан для того, чтобы люди могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой только с помощью мыслей.

По словам Ноланда Арбо, операция была «чрезвычайно легкой», и его выписали из больницы спустя сутки, когнитивных нарушений у мужчины нет.

Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы, но это уже изменило мою жизнь, добавил он.

Эксдиректор программы нейронной инженерии в Национальном институте здравоохранения США Кип Людвиг сказал, что то, что продемонстрировал Neuralink, не было «прорывом».

Это еще в первые дни после имплантации. И Neuralink и мужчина много учатся, чтобы максимизировать количество информации для контроля, которого можно достичь, — отметил Кип Людвиг.

В то же время, он видит позитив в том, что пациент смог взаимодействовать с компьютером.

Что известно об имплантах в мозг человека компании Neuralink

Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг считывающих информацию нитей летом 2019 года.

Целью разработки является имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли».

Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям общаться телепатически и скачивать иностранные языки.

В августе 2020 года Neuralink успешно имплантировала чип свиньи, подключив ее мозг к компьютеру. В феврале 2021 года компания успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны и даже научила ее играть в видеоигру.

Уже в 2022 году компания стала обвиняться в смертельных экспериментах над животными. В мае 2023 года регулятор США все же разрешил Neuralink опробовать мозговые импланты на людях.

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