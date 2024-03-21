Компанія Neuralink Маска показала свого першого пацієнта з мозковим чіпом — відео

Neuralink показав відео із першим пацієнтом, якому імплантували мозковий чип. У ролику чоловік силою думки рухає курсор на екрані, щоб грати в комп’ютерні шахи.

Перший пацієнт Neuralink з імплантованим мозковим чіпом

Як зазначається, Ноланд Арбо, 29-річний пацієнт, який був паралізований нижче плеча після нещасного випадку, на відео від Neuralink грав у шахи на своєму ноутбуці та переміщував курсор за допомогою пристрою Neuralink у мозку.

Імплантат Neuralink створений для того, щоб люди могли керувати компʼютерним курсором або клавіатурою лише за допомогою думок.

За словами Ноланда Арбо, операція була «надзвичайно легкою», і його виписали з лікарні через добу, когнітивних порушень у чоловіка немає.

Я не хочу, щоб люди думали, що це кінець шляху, попереду ще багато роботи, але це вже змінило моє життя, — додав він. Поширити

Ексдиректор програми нейронної інженерії в Національному інституті охорони здоровʼя США Кіп Людвіг сказав, що те, що продемонстрував Neuralink, не було «проривом».

Це все ще в перші дні після імплантації. І Neuralink, і чоловік багато навчаються, щоб максимізувати кількість інформації для контролю, якого можна досягти, — зазначив Кіп Людвіг. Поширити

Водночас він вбачає позитив у тому, що пацієнт зміг взаємодіяти з компʼютером.

Що відомо про імпланти в мозок людини компанії Neuralink

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.

Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки».

Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.