Компанія Neuralink Маска показала свого першого пацієнта з мозковим чіпом — відео

Neuralink показав відео із першим пацієнтом, якому імплантували мозковий чип. У ролику чоловік силою думки рухає курсор на екрані, щоб грати в комп’ютерні шахи.
Перший пацієнт Neuralink з імплантованим мозковим чіпом
Як зазначається, Ноланд Арбо, 29-річний пацієнт, який був паралізований нижче плеча після нещасного випадку, на відео від Neuralink грав у шахи на своєму ноутбуці та переміщував курсор за допомогою пристрою Neuralink у мозку.
Імплантат Neuralink створений для того, щоб люди могли керувати компʼютерним курсором або клавіатурою лише за допомогою думок.
За словами Ноланда Арбо, операція була «надзвичайно легкою», і його виписали з лікарні через добу, когнітивних порушень у чоловіка немає.
Ексдиректор програми нейронної інженерії в Національному інституті охорони здоровʼя США Кіп Людвіг сказав, що те, що продемонстрував Neuralink, не було «проривом».
Водночас він вбачає позитив у тому, що пацієнт зміг взаємодіяти з компʼютером.
Що відомо про імпланти в мозок людини компанії Neuralink
Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року.
Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки».
Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру.
Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях.