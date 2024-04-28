Илон Маск неожиданно прилетел в Китай. Какая причина

Американский миллиардер и главный исполнительный директор Tesla Илон Маск совершил необъявленную поездку в Китай и встретился с китайским премьер-министром Ли Цяном.

Зачем Илон Маск поехал в Китай

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Маск сказал Ли, что Tesla готова углубить сотрудничество с Китаем.

Генеральный директор Tesla ранее встретился с главой Китайского совета содействия международной торговле Реном Хунбинем.

Ожидается, что Маск встретится с официальными лицами, чтобы обсудить внедрение системы помощи водителю Tesla.

Tesla работает над тем, чтобы систему, называемую Full Self-Driving или FSD, одобрили для новых рынков. В прошлом их транспортные средства были запрещены на военных базах Китая и некоторых других правительственных объектах из-за камер, используемых в их системах помощи водителю.

Как пишет Bloomberg, визит Маска в Китай состоялся через неделю после того, как миллиардер отложил свой визит в Индию для решения неотложных проблем Tesla.

Издание отмечает, что визит бизнесмена состоялся в нестабильный период для Tesla: замедление продаж электромобилей побудило компанию к сокращению расходов и сокращению более 10% рабочей силы по всему миру.

Tesla отзывает почти 4 тыс своих Cybertruck

В апреле стало известно, что Tesla отзывает 3878 своих Cybertrucks 2024 года выпуска из-за проблемы с педалью акселератора, которая может застрять.

Компания даже приостановила поставки грузовиков пока решает эту проблему.

Tesla говорит, что заменит или переделает педаль акселератора на все существующие Cybertrucks.

Также компания начала строить Cybertrucks с новой педалью акселератора, и чинит транспортные средства, находящиеся в пути или стоящие в центрах доставки.