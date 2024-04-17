Как в SpaceX планируют лишить армию РФ возможности использования Starlink в Украине

Отмечается, что пользователей из стран, где сервис Starlink не работает официально, будут блокировать.

В частности, сообщения пользователям о прекращении работы сервиса поступило в Судан, Зимбабве и Южную Африку.

В разосланных электронных письмах отмечалось, что использование терминалов Starlink в районах, где это не одобрено местными регуляторами, противоречит условиям предоставления услуг компании.

Доступность наших мобильных тарифных планов зависит от разных факторов, в частности от разрешений регуляторных органов, — подчеркивалось в письмах по роуминговым продуктам Starlink по пользованию интернет-услугами в разных странах. Поделиться

Сообщения поступили через несколько дней после того, как журналисты издания Wall Street Journal выпустили материал о росте черного рынка по купле-продаже Starlink.

Как работает черный рынок Starlink

Это позволило многим пользователям, среди которых военные преступники оккупационной армии РФ в Украине, обойти местные регуляторные ограничения по Starlink.

С момента запуска первых спутников Starlink в 2019 году, SpaceX спешит получить одобрение от регуляторов по всему миру.

По состоянию на конец марта, по данным компании, разрешение на работу Starlink предоставили 72 компании.

Среди не одобривших сервис юрисдикций — Индия и большая часть Африки.

Услуга также недоступна в России и Китае и SpaceX не спешит предоставлять услуги в этих регионах, если верить официальной карте доступности Starlink.

Однако злоумышленникам удалось обойти ограничение.

В частности, контрабандисты покупают терминалы Starlink в странах с официальной продажей, а затем оформляют подписку на один из роуминговых пакетов компании.

Компании, предлагающие активировать Starlink и отправить пользователям на территорию стран, где услуга официально не доступна, в большом количестве появились на территории ОАЭ и Мозамбика.

В своих электронных письмах, отправленных пользователям на днях, Starlink сообщил, что его региональные роуминговые планы "предназначены для временных поездок и транзита, а не для постоянного использования в определенном месте".

Пользователи, находящиеся в роуминге более двух месяцев, не возвращаясь в страну, где они заказали устройство, будут иметь дело с ограничением предоставления услуг.