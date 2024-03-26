Терминалы Starlink продают на черных рынках по всему миру — Bloomberg

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, можно купить на черных рынках по всему миру.

Starlink продается на черном рынке

В расследовании Bloomberg говорится, что эффективность Starlink оказывает услугу спутникового Интернета мишенью для торговли на черном рынке по всему миру.

Издание отмечает, что «доступность Starlink почти в любой точке Земли» означает, что спутниковый сервис Илона Маска распространяется на страны, где у него нет согласия на работу, включая территории под правлением репрессивных режимов.

Bloomberg выявил многочисленные примеры незаконной торговли наборами Starlink и их активации.

В частности, Starlink используют в Йемене, где продолжается десятилетняя гражданская война, для делового и личного общения.

Многие готовы бросить вызов конкурирующим враждующим фракциям, в частности повстанцам хуситами, чтобы обеспечить терминалы для деловой и личной связи и избежать медленного, часто цензурированного Интернет-сервиса, который сейчас доступен. Поделиться

В Судане, где уже год идет гражданская война, обычный Интернет не работает уже несколько месяцев. Солдаты Сил быстрого реагирования, противостоящие суданской армии, используют Starlink для своей логистики.

Комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле , где физические и юридические лица находятся под санкциями США около десяти лет.

Starlink в войне РФ против Украины

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года SpaceX предоставила Киеву Starlink, и с тех пор он стал решающим для украинской коммуникационной инфраструктуры.

Позже Министерство обороны США заключило соглашение со Starlink о поставках в Украину их оборудования, условия которого не были обнародованы.

Однако в феврале этого года Украина заявила, что Россия разворачивает Starlink в своих военных усилиях, в то время как посты в X, социальной сети Маска, показали, как российские солдаты распаковывают комплекты спутников.

SpaceX должна предотвратить использование россией Starlink в оккупированной части Украины, поскольку каждый отдельный терминал можно идентифицировать. Нужно больше подотчетности: перед странами, компаниями, акционерами, — сказала директор монреальской компании NorthStar Earth & Space Inc. Кэндис Джонсон. Поделиться

По словам бывшего чиновника США, администрация президента Джо Байдена может усилить экспортный контроль, применяемый к Starlink, чтобы уберечь их от рук противников США.