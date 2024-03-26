Терминалы Starlink продают на черных рынках по всему миру — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

Терминалы Starlink продают на черных рынках по всему миру — Bloomberg

Илон Маск
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, можно купить на черных рынках по всему миру.

Starlink продается на черном рынке

В расследовании Bloomberg говорится, что эффективность Starlink оказывает услугу спутникового Интернета мишенью для торговли на черном рынке по всему миру.

Издание отмечает, что «доступность Starlink почти в любой точке Земли» означает, что спутниковый сервис Илона Маска распространяется на страны, где у него нет согласия на работу, включая территории под правлением репрессивных режимов.

Bloomberg выявил многочисленные примеры незаконной торговли наборами Starlink и их активации.

В частности, Starlink используют в Йемене, где продолжается десятилетняя гражданская война, для делового и личного общения.

Многие готовы бросить вызов конкурирующим враждующим фракциям, в частности повстанцам хуситами, чтобы обеспечить терминалы для деловой и личной связи и избежать медленного, часто цензурированного Интернет-сервиса, который сейчас доступен.

В Судане, где уже год идет гражданская война, обычный Интернет не работает уже несколько месяцев. Солдаты Сил быстрого реагирования, противостоящие суданской армии, используют Starlink для своей логистики.

Комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле , где физические и юридические лица находятся под санкциями США около десяти лет.

Starlink в войне РФ против Украины

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года SpaceX предоставила Киеву Starlink, и с тех пор он стал решающим для украинской коммуникационной инфраструктуры.

Позже Министерство обороны США заключило соглашение со Starlink о поставках в Украину их оборудования, условия которого не были обнародованы.

Однако в феврале этого года Украина заявила, что Россия разворачивает Starlink в своих военных усилиях, в то время как посты в X, социальной сети Маска, показали, как российские солдаты распаковывают комплекты спутников.

SpaceX должна предотвратить использование россией Starlink в оккупированной части Украины, поскольку каждый отдельный терминал можно идентифицировать. Нужно больше подотчетности: перед странами, компаниями, акционерами, — сказала директор монреальской компании NorthStar Earth & Space Inc. Кэндис Джонсон.

По словам бывшего чиновника США, администрация президента Джо Байдена может усилить экспортный контроль, применяемый к Starlink, чтобы уберечь их от рук противников США.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ начали использовать Starlink в Украине — фотодоказательство
Starlink
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Откуда у россиян на передовой появляется Starlink — ответ ГУР
ГУР
Starlink
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США начали расследование против компании Маска из-за возможной помощи РФ
Илон Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?