Терминалы Starlink продают на черных рынках по всему миру — Bloomberg

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX Илона Маска, можно купить на черных рынках по всему миру.
Starlink продается на черном рынке
В расследовании Bloomberg говорится, что эффективность Starlink оказывает услугу спутникового Интернета мишенью для торговли на черном рынке по всему миру.
Издание отмечает, что «доступность Starlink почти в любой точке Земли» означает, что спутниковый сервис Илона Маска распространяется на страны, где у него нет согласия на работу, включая территории под правлением репрессивных режимов.
Bloomberg выявил многочисленные примеры незаконной торговли наборами Starlink и их активации.
В частности, Starlink используют в Йемене, где продолжается десятилетняя гражданская война, для делового и личного общения.
В Судане, где уже год идет гражданская война, обычный Интернет не работает уже несколько месяцев. Солдаты Сил быстрого реагирования, противостоящие суданской армии, используют Starlink для своей логистики.
Комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле , где физические и юридические лица находятся под санкциями США около десяти лет.
Starlink в войне РФ против Украины
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года SpaceX предоставила Киеву Starlink, и с тех пор он стал решающим для украинской коммуникационной инфраструктуры.
Позже Министерство обороны США заключило соглашение со Starlink о поставках в Украину их оборудования, условия которого не были обнародованы.
Однако в феврале этого года Украина заявила, что Россия разворачивает Starlink в своих военных усилиях, в то время как посты в X, социальной сети Маска, показали, как российские солдаты распаковывают комплекты спутников.
По словам бывшего чиновника США, администрация президента Джо Байдена может усилить экспортный контроль, применяемый к Starlink, чтобы уберечь их от рук противников США.
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