Термінали Starlink продають на чорних ринках у всьому світі — Bloomberg

Термінали супутникового зв'язку Starlink, які розроблені компанією SpaceX Ілона Маска, можна купити на чорних ринках у всьому світі.

Starlink продається на чорному ринку

У розслідуванні Bloomberg йдеться, що ефективність Starlink робить послугу супутникового Інтернету мішенню для торгівлі на чорному ринку в усьому світі.

Видання зазначає, що «доступність Starlink майже в будь-якій точці Землі» означає, що супутниковий сервіс Ілона Маска поширюється на країни, де він не має згоди на роботу, включаючи території під правлінням репресивних режимів.

Bloomberg виявило численні приклади незаконної торгівлі наборами Starlink і їх активації.

Зокрема Starlink використовують у Ємені, де триває десятирічна громадянська війна, для ділового й особистого спілкування.

Багато людей готові кинути виклик конкуруючим ворогуючим фракціям, зокрема повстанцям хуситами, щоб забезпечити термінали для ділового та особистого зв’язку та уникнути повільного, часто цензурованого Інтернет-сервісу, який зараз доступний. Поширити

У Судані, де вже рік триває громадянська війна, звичайний Інтернет не працює вже кілька місяців. Солдати Сил швидкого реагування, які протистоять суданській армії, використовують Starlink для своєї логістики.

Комплекти Starlink продаються для використання у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи перебувають під санкціями США майже десять років.

Starlink в війні РФ проти України

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року, SpaceX надала Києву Starlink, і з тих пір він став вирішальним для української комунікаційної інфраструктури.

Пізніше Міністерство оборони США уклало угоду зі Starlink про постачання в Україну їхнього обладнання, умови якої не були оприлюднені.

Однак у лютому цього року Україна заявила, що Росія розгортає Starlink у своїх військових зусиллях, тоді як пости в X, соціальній мережі Маска, показали, як російські солдати розпаковують комплекти супутників.

SpaceX повинна запобігти використанню росією Starlink в окупованій частині України, оскільки кожен окремий термінал можна ідентифікувати. Потрібно більше підзвітності: перед країнами, перед компаніями, перед акціонерами, — сказала директор монреальської компанії NorthStar Earth & Space Inc. Кендіс Джонсон. Поширити

За словами колишнього урядовця США, адміністрація президента Джо Байдена може посилити експортний контроль, який застосовується до Starlink, щоб уберегти їх від рук противників США.