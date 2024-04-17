Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска готова здійснити перші кроки для ліквідації чорного ринку з продажу терміналів Starlink.

Як в SpaceX планують позбавити армію РФ змоги використання Starlink в Україні

Зазначається, що користувачів з країн, в яких сервіс Starlink не працює офіційно, будуть блокувати.

Зокрема, повідомлення користувачам про припинення роботи сервісу надійшло у Судан, Зімбабве та Південну Африку.

У розісланих електронних листах зазначалось, що використання терміналів Starlink в районах, де це не було схвалено місцевими регуляторами, суперечить умовам надання послуг компанії.

Доступність наших мобільних тарифних планів залежить від різних факторів, зокрема від дозволів регуляторних органів, — підкреслювалось у листах щодо роумінгових продуктів Starlink із користування інтернет-послугами в різних країнах. Поширити

Повідомлення надійшли через кілька днів після того, як журналісти видання Wall Street Journal випустили матеріал про зростання чорного ринку з купівлі-продажу Starlink.

Як працює чорний ринок Starlink

Це дозволило багатьом користувачам, серед яких військові злочинці окупаційної армії РФ в Україні, обійти місцеві регуляторні обмеження щодо Starlink.

Із моменту запуску перших супутників Starlink у 2019 році SpaceX поспішає отримати схвалення від регуляторів по всьому світу.

Станом на кінець березня, за даними компанії, дозвіл на роботу Starlink надали 72 компанії.

Серед юрисдикцій, які не схвалили сервіс, — Індія та більша частина Африки.

Послуга також недоступна в Росії та Китаї, і SpaceX не поспішає надавати послуги в цих регіонах, якщо вірити офіційній карті доступності Starlink.

Однак зловмисникам вдалось обійти обмеження.

Зокрема, контрабандисти купують термінали Starlink у країнах із офіційним продажем, а потім оформлюють підписку на один із роумінгових пакетів компанії.

Компанії, які пропонують активувати Starlink і надіслати користувачам на територію країн, де послуга офіційно не доступна, у великій кількості з’явились на території ОАЕ та Мозамбіку.

У своїх електронних листах, надісланих користувачам цими днями, Starlink повідомив, що його регіональні роумінгові плани “призначені для тимчасових поїздок і транзиту, а не для постійного використання в певному місці”.

Користувачі, які перебувають у роумінгу понад два місяці, не повертаючись до країни, де вони замовили свій пристрій, матимуть справу з обмеженням надання послуг.